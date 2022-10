Genshin Impact 3.2 – Récapitulatif du live de présentation

La version 3.2 de Genshin Impact a enfin été révélée : cette fois-ci, c’est Zach Aguilar (Aether), Anne Campbell (Nahida), et Alejandro Saab (Cyno) qui se sont prêtés à l’exercice de présenter la mise à jour. Mise à jour importante, puisqu’elle contient le premier personnage dendro uniquement disponible par bannière limitée : l’archon Nahida.

Comme d’habitude, la mise à jour sera divisée en deux parties, avec deux bannières par partie. Nahida, catalyseur de type dendro, se trouve dans la première partie et sera accompagnée de Yoimiya, qui fait son retour après être apparue en 2.8. Pour ce qui est des armes, nous retrouverons les armes signatures de ces deux personnages, A Thousand Floating Dreams et Thundering Pulse.

La seconde partie, pour ce qui est des cinq étoiles, ne sera composée que de retours : Yae Miko, apparue pour la dernière fois en 2.5, et Tartaglia, apparu pour la dernière fois en 2.2. Le nouveau personnage Layla, une épéiste quatre étoiles cryo sera également ajouté au jeu pour la première fois. La bannière d’armes sera donc encore composée de deux armes signatures, le Kagura’s Verity de Yae et le Polar Star de Tartaglia. Pour ce qui est des événements, ils sont au nombre de quatre pour cette version de Genshin Impact.

Le premier, Fabulous Fungus Frenzy, a des airs de Pokémon. Il s’agira de capturer des champignons, les entrainer, puis les envoyer combattre des monstres dans une arène prévue à cet effet. En récompense, en plus des traditionnelles primogemmes et autres matériaux d’élévations de personnages, les joueurs pourront recruter le personnage Dori, un personnage quatre étoiles de type électro apparue pour la première fois dans la version 3.0.

Le suivant, Adventurer’s Trials est également un nouveau type d’événement : le but sera de compléter des challenges en utilisant des compétences particulières de certains personnages. Il faudra, par exemple, utiliser un catalyseur pyro pour profiter de la réaction avec l’électro afin d’envoyer des blobs électro dans un but. Enfin, deux événements connus font leur retour : l’Hypostatic Symphony et Outside the Canvas, Inside the Lens.

Hypostatic Symphony: Dissonant Verse ne diverge pas vraiment de son prédécesseur : il sera toujours possible d’y aller en mode multijoueur avec des amis, et permettra de récupérer des matériaux pour les armes. Notons cette fois que l’hypostase dendro sera présente dans l’événement, ce qui est bien entendu une première.

Outside the Canvas, Inside the Lens: Greenery Chapter fait lui aussi un retour plus ou moins tel quel, à ceci près que le joueur devra prendre des clichés de Sumeru.

Enfin, pour ce qui est du scénario, un nouveau world boss sera introduit : une version déifiée de Scaramouche, créée vraisemblablement par Dottore suite aux événements des mises à jour précédentes.

Il faudra également probablement s’attendre à avoir une quête de personnage autour de Nahida, même si le trailer ne garantit rien à ce sujet. Pour terminer, les doubleurs mentionnent de la nouveauté au sujet de la théière : un système de « réplication » sera mis en place. Il permettra aux joueurs de partager leurs designs de sérénithéière avec un code, afin que d’autres joueurs puissent profiter du même design dans la leur.