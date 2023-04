Warhammer 40,000 – Boltgun martèlera nos écrans en mai

Véritable incontournable du jeu de plateau, cela fait maintenant 19 ans que Warhammer 40,000, dérivé bien connu de la licence principale Warhammer, s’est imposé dans le monde du jeu vidéo, notamment avec Dawn of War, le premier volet de la licence à succès, sorti en 2004. La dystopie du 40ème millénaire a su en séduire plus d’un au fil des années, à tel point que Warhammer 40,000: Darktide, dernier opus en date, était parvenu à se hisser à la 4ème place du top 10 des meilleures ventes de la semaine sur Steam lors de sa sortie en novembre dernier. Et pendant que les joueurs profitent encore du dernier volet pour marteler du Xeno, Auroch Digital vient tout juste de poser une date de sortie pour Warhammer 40,000: Boltgun, le prochain titre de la saga prévu pour le 23 mai prochain.

Annoncé l’année dernière lors du Warhammer Skulls Showcase, Warhammer 40,000: Boltgun était parvenu à surprendre bien des fans. En effet, ce nouvel opus se présente comme étant un « boomer shooter », un FPS qui aura pour particularité d’adopter deux directions artistiques différentes. Cette nouvelle production s’armera de personnages pixelisés, le tout au cœur d’un univers au goût du jour. C’est alors une proposition étonnante qui attend les fans pour la fin du mois de mai, car jamais auparavant il n’avait été question de prendre part à ce type d’aventure au sein de la franchise.

Inspiré de la licence Halo, le titre saura certainement attirer quelques curieux parmi les adeptes de la franchise de Microsoft, qui voudront sans aucun doute prendre part au périple du Space Marine dans la peau duquel nous mènerons notre mission à bien. Car pour repousser les forces du mal qui résident dans l’Imperium, quoi de mieux que d’engager la force d’élite ? Warhammer 40,000: Boltgun nous proposera de rayer de la carte les Xenos, les démons ou bien encore les fameux hérétiques, le tout dans un environnement cuisiné à la sauce rétro.

Ce choix saura-t-il plaire ? Car c’est le risque : marier deux genres différents au sein d’une seule production. Même si sur le papier le titre semble avoir les épaules pour porter cette nouveauté, il va de soi que la formule ne réussira pas à séduire tout le monde. Par ailleurs, les équipes d’Auroch Digital n’ont-elles pas peur de recopier les mécaniques déjà présentes dans les jeux Halo, transformant ainsi leur nouvel opus en une simple copie de propositions déjà explorées ?

Toujours est-il que la licence Warhammer tente d’étendre ses dérivés toujours plus loin, peut-être même un peu trop. Il ne faudrait pas que la franchise, bien que plaisante sur ses propositions, ne perde sa propre essence en partant chercher à l’extérieur de l’Imperium du contenu déjà existant. Déjà friande de nouveautés avec les futurs Warhammer 40,000: Rogue Trader et Warhammer 40,000: Warpforge, la licence accueillera Boltgun le 23 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch et PC, pour le plus grand plaisir des spaces marines déjà présents depuis 19 ans.