Warhammer 40.000: Chaos Gate Daemonhunters – En marche vers son nouveau DLC : Duty Eternal

Warhammer 40.000, que l’on ne présente plus, avait mis les pieds dans le monde du Tactical RPG avec sa licence Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters. Ce jeu, semblable à un X-Com, nous lance dans un combat contre les forces du célèbre Nurgle, une des quatres divinités du chaos. Nous allons découvrir le 6 décembre 2022, le premier DLC du jeu qui se nomme Duty Eternal.

Dans un premier temps, c’est une nouvelle campagne qui attend les joueurs avec son lot de cartes, de missions et d’objets à récupérer pour vos fidèles soldats. Vous n’arpenterez pas ces zones ravagées par la corruption seuls, car c’est également une nouvelle classe qui va voir le jour : le Dreadnought, dont le dicton est : « seule la mort met un terme au devoir ». On imagine donc à quoi on peut bien s’attendre. Véritable arsenal mobile, il est doté d’une force de frappe terrifiante, de quoi décimer vos ennemis sur votre chemin. Comme vos autres space-marines, vous pouvez le personnaliser aussi bien sur le visuel que sur l’équipement.

Ce n’est pas tout pour les classes, car les techmarines arrivent également. Ils sont capables de déployer sur le champ de batailles divers serviteurs mécaniques pour harceler ou bombarder vos adversaires et également servir de support à votre tout nouveau Dreadnought flambant neuf.

Dans un second temps, vous n’aurez plus un mais deux vaisseaux à votre disposition ! La Frégate Gladius va permettre d’envoyer une escouade remplir une mission choisie au préalable, de façon automatique. Plus la mission sera dure, plus elle sera risquée, mais plus elle vous rapportera en cas de réussite. Vous gardez sous votre commandement votre escouade principale qui sera au front en attendant que votre petite frégate revienne de son excursion. C’est donc un élément stratégique à prendre en compte lors de votre partie…

Une mise à jour gratuite sera également faite en décembre qui viendra améliorer les forces de Nurgle, car après tout, il faut bien qu’ils aient aussi de nouveaux tours dans leurs sacs pour mieux tenter de vous tuer. Non ?

Duty Eternal devrait agrémenter de ces petits ajouts un jeu qui nous plonge dans l’ambiance de Warhammer 40.000 bien comme il faut, nous verrons si la sensation de ces nouvelles classes fera son effet sur le terrain !