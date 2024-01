Total War: Warhammer III – Premières fuites sur le contenu à venir

2024 va être une année chargée pour la franchise Total War en général et Total War: Warhammer III tout particulièrement. Navire-amiral mal en point de Creative Assembly, le titre va recevoir prochainement du contenu rétroactif pour le controversé DLC Shadows of Change, sorti l’année dernière avec une hausse de prix insolente, mais également le prochain DLC Thrones of Decay dont le studio britannique a promis cette fois un contenu à la hauteur du prix. En d’autres termes, si vous espérez payer moins de 25€ le prochain Lords Pack, vous vous enfoncez le marteau de Sigmar fort loin dans l’orbite oculaire.

Néanmoins, l’on devrait cette fois en avoir pour notre argent. Alors que les annonces se font encore attendre pour ces deux salves d’ajouts à venir, des fuites lèvent le voile sur ce qui nous attend et feront le bonheur des fans avides de spéculation. On apprend ainsi, sur IMDB, que l’actrice Avital Lvova a doublé l’héroïne kislevite Naryska Leysa. Celle-ci apparaît déjà brièvement dans Total War: Warhammer III sous forme de mention dans un écran de chargement, où l’on apprend qu’elle est la fille de l’ancien Golden Knight de Kislev et elle-même l’actuelle Golden Knight, soit la championne et représentante de la Tzarina.

Il est très probable qu’il s’agisse de l’héroïne légendaire gratuite prévue pour le patch 5.0 qui accompagnera la sortie de Thrones of Decay en avril. Même s’il est également possible qu’il s’agisse d’un ajout rétroactif pour améliorer la valeur du DLC Shadows of Change, où seul Tzeentch avait bénéficié d’un héros légendaire. Cependant, si tel était le cas, investir dans une nouvelle héroïne en plus de celui à venir pour Thrones of Decay serait un choix curieux de la part de CA, tant la communauté préfère obtenir des seigneurs légendaires (avec leur propre faction et position de départ), ou de nouvelles unités, plutôt qu’un personnage esseulé qui, par ailleurs, est souvent associé à des buffs d’armée importants.

La seconde information, quant à elle, est plus curieuse et plus difficile à attribuer à Shadows of Change ou Thrones of Decay. L’on apprend, en effet, que l’actrice Nilly Cetin a doublé une unité appelée « Tigermen » (Hommes-Tigres). Soit une race d’Hommes-Bêtes située près de l’Ind dans l’univers de Warhammer Fantasy Battles, civilisation dont on sait qu’elle est espérée tout autant qu’improbable. On pourrait aussi imaginer qu’il s’agisse d’une unité autochtone pour la faction du Grand Cathay de Yuan Bo, et donc du contenu pour Shadows of Change.

Mais, si l’on garde à l’esprit que Thrones of Decay doit apporter une nouvelle faction pour Nurgle, les Nains et l’Empire, ne peut-on pas imaginer que la prochaine faction impériale soit l’Estalie, avec un roster hybride comme celui d’Arkhan, par exemple, et remplace donc l’idée d’une race à part pour Dogs of War ? Ce serait dommage mais ce serait aussi faire d’une pierre deux coups pour Creative Assembly : l’intérêt envers la nouvelle faction impériale rendrait le DLC attirant et les joueurs seraient convaincus, cette fois, de la valeur d’un Lords Pack à 25€, et, dans le même temps, CA s’épargne de devoir développer une race entière pour les factions de Dogs of War.

Bien que le lore officiel à propos de l’Ind et des Hommes-Tigres soit particulièrement mince, voici ci-dessous une description faite pour la quatrième édition de Warhammer Fantasy Roleplay, issue du Livre de la Corruption de Robert Schwalb :

« Quoi qu’il en soit, alors que j’étais en Ind, ma compagnie a eu la malchance d’être attaquée par une étrange race de créatures. Je crois qu’elles sont en quelque sorte liées à nos propres Hommes-bêtes, car elles combinent les caractéristiques et la forme de l’homme et de la bête. Mais ces viles créatures étaient différentes. Elles avaient des têtes de grands chats – des versions plus grandes que celles qui parcouraient les rues nocturnes de notre grand Empire – montées sur un corps humain nu. Plus étrange encore, pendant que nous luttions pour nos vies, nos guides indigènes se sont simplement prosternés au sol, ignorant nos appels à l’aide, sans se soucier des bêtes qui nous déchiraient ainsi que nos guides. Heureusement, grâce à mon habileté à manier l’épée et aux tirs de pistolet de mes compagnons, nous avons repoussé l’hôte grossier, les envoyant se précipiter dans les bois. Ensuite, j’ai fouetté nos guides, leur reprochant leur lâcheté, comme tout maître devrait le faire. Des semaines plus tard, j’ai appris que ces créatures ressemblaient à des esprits saints pour les indigènes et que si nous en blessions, nous devions nous attendre à d’autres attaques. »

Bien entendu, tout ceci n’est que spéculation outrancière. Mais, chose rare pour être soulignée, la fuite d’informations n’est pas basée sur des rumeurs mais bien des faits tangibles. Il est donc certain que Naryska Leysa et les Hommes-Tigres arriveront prochainement dans Total War: Warhammer III, aux côtés du patch 5.0 dont on espère qu’il améliorera l’expérience de jeu, cette dernière étant malheureusement toujours loin derrière celle offerte par Total War: Warhammer II à bien des égards.

Et l’on saura alors si c’est l’Ind, ou bien l’Estalie, dont les côtes riches d’espoirs se dévoileront au navire-amiral de CA dans sa quête de prospérité renouvelée.