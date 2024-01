Qu’attendre de Total War en 2024 ?

2023 s’achève et n’aura décidément pas été une année faste pour Total War, et ce alors que la franchise était au sommet de sa gloire quelques années plus tôt avec les excellents Total War: Warhammer II et Total War: Three Kingdoms. Mais, richesse et popularité mènent bien souvent à prendre de très mauvaises décisions. Et c’est ce qui est arrivé à Creative Assembly qui a enchaîné les désastres et les flops avec Warhammer III et Pharaoh, des désastres dont la seule responsabilité incombe au management du studio britannique et une avarice éhontée qui a endommagé la crédibilité du studio et la loyauté des fans de la franchise.

Pourtant, il y a peu, le studio basé à Horsham a fait amende honorable et publié un billet d’excuses, signé et co-signé par de multiples managers et directeurs. Au-delà des excuses répétées et de la reconnaissance d’avoir fait des choix malheureux, que peut-on attendre concrètement de la franchise Total War pour 2024 ?

Warhammer III et Pharaoh : un remaniement du contenu prévu

Warhammer III est mal en point et Pharaoh est déjà momifié et oublié ; Creative Assembly semble en être plus que conscient et s’est engagé à améliorer la valeur des prochains DLC pour Warhammer III ainsi que d’ajouter gratuitement du nouveau contenu pour Shadows of Change. On rappelle ici que le prix des DLC pour les jeux de la trilogie Warhammer sont passés de 9,99€ à 24,99€ entre le premier et le troisième jeu, soit une hausse de prix de 150%, pour un contenu largement semblable et en deçà des Race Pack dont on craint donc une hausse de prix pour les démarquer des Lords Pack. De plus, 2024 verra arriver le prochain DLC : Thrones of Decay. Un titre ironique pour un studio qui doit désormais prouver qu’il appris de son avarice.

Quant à Pharaoh, le flop est tel que la promesse des quatre DLC s’est déjà évanouie. Les joueurs ayant acheté les éditions les plus onéreuses du titre, incluant les DLC à venir, ont donc été remboursés de la différence entre leur achat et le nouveau prix standard de Pharaoh, qui est passé de 60€ à 40€. L’avenir du jeu n’est pas très clair, et si CA entretient le flou sur une éventuelle extension de la carte (ce qui est compréhensible, étant donné le très faible nombre de joueurs), on sait qu’un DLC centré sur deux factions des Peuples de la Mer arrivera début 2024, en même temps que de grosses mises à jour pour le titre, parmi lesquelles le retour du management de dynastie.

L’annonce probable du prochain Total War majeur

Quel sera le prochain Total War majeur à sortir, à présent que la trilogie Warhammer Fantasy Battles est achevée et que le dernier jeu historique majeur, Three Kingdoms, est sorti il y a cinq ans ? Medieval III ? Shogun III ? Warhammer: 40k ? C’est la grande question, la grande inconnue ; un secret gardé de tous et protégé soigneusement par les Britanniques dans leur antre fortifiée d’Horsham.

Il va sans dire que la franchise est en cruel besoin de renouveau et d’un nouveau jeu porte-étendard pour les années à venir. Avec des cycles de développement estimés de trois à cinq ans, et sachant que Three Kingdoms est sorti en 2019 et Warhammer III en 2022, on peut donc s’attendre à la sortie d’un jeu majeur en 2025, avec les premières annonces et trailers pour 2024.

Il est difficile de connaître exactement la structure interne du studio britannique et les projets en cours, néanmoins l’on sait qu’au sein de la franchise Total War travaillent au moins deux équipes : Historique et Fantasy (avec, en parallèle, CA Sofia). L’on sait également que l’équipe de développement derrière Three Kingdoms a travaillé en autonomie sur ce titre au sein de l’équipe Historique (qui travaille donc sur un projet depuis Thrones of Britannia ?).

De même, l’on sait que l’équipe de développement derrière Total War: Warhammer III est partie sur d’autres projets après la sortie du titre, et que la petite équipe en charge du développement des DLC pour Warhammer II a pris la main sur le suivi de Warhammer III.

Il est néanmoins possible que le prochain jeu majeur ne soit pas une suite mais une entrée dans une nouvelle IP, comme le suggéraient de récentes annonces d’emplois publiées par le studio. Warhammer 40k est au sommet des possibilités, mais le risque serait de perdre en cours de chemin les fans des jeux historiques qui attendent un titre majeur depuis Three Kingdoms, voire Attila, pour les plus puristes. À moins de sortir dans la foulée un Medieval II Remastered comme bonbon pour faire patienter la communauté ?

Un nouveau DLC pour Three Kingdoms ?

C’est sans doute la spéculation la plus incongrue, mais si Creative Assembly cherchait à rebâtir sa crédibilité auprès de la fanbase actuelle, revenir sur Three Kingdoms (sachant que des rumeurs font état de l’annulation de la suite) pour y sortir de nouveaux DLC -ou du moins, celui annoncé sur les tribus du nord, avant l’annonce de la fin du support- serait un signal fort de reprise en main de la franchise. Et ce serait une manière symbolique de joindre des actes aux mots du billet d’excuses.

Si cela paraît relativement improbable, il existe néanmoins un précédent : le DLC Rise of the Republique pour Total War: Rome II, sorti en 2018, soit 5 ans après la sortie du jeu, trois ans après la sortie de Total War: Attila et une année après le flop Thrones of Brittania. Illustration parfaite que CA peut revenir à d’anciens jeux populaires pour y vendre de nouveaux DLC plutôt que d’en produire pour des jeux récents peu populaires. Et avec la suppression de la roadmap pour Pharaoh, CA Sofia pourrait s’en occuper comme le studio l’a fait pour Rise of the Republic et Empire Divided, alors même que Rome II a été développé par CA Horsham.

Par ailleurs, Three Kingdoms est toujours l’un des Total War parmi les plus joués, aux côtés de Rome II et de Warhammer III, ce serait donc faire d’une pierre deux coups. On y croit peu, mais en même temps on a envie d’y croire car Three Kingdoms mérite bien mieux que le destin que lui a choisi Creative Assembly.

Quoi qu’il arrive, Creative Assembly n’a plus le droit à l’erreur et est désormais attendu au tournant après les fiascos en série de ces dernières années. On espère donc que le billet d’excuses publié récemment marque symboliquement une nouvelle ère pour Total War et n’est pas juste une pirouette de communication.