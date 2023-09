Total War – Nouveau moteur et nouvelle franchise en vue

C’est peu dire que les jeux Total War stagnent depuis une décennie. Les limitations du moteur actuel, Warscape Engine, sont évidentes et à chaque nouvelle sortie, on retrouve les mêmes comportements étranges des modèles 3D des unités, les mêmes bugs comme celui des portes des villes qui s’ouvrent aux ennemis, les forts qui ne bloquent pas l’ennemi sur la carte de campagne, l’IA adverse qui bat en retraite au sein des villes qu’elle assiège et bien d’autres dont l’énumération serait longue et la lecture fastidieuse.

Cette stagnation est telle que le tout dernier jeu de Creative Assembly, Total War: Pharaoh, paraît déjà vieux et déjà vu, comme si l’on avait simplement transposé la formule des jeux Total War: Warhammer sur une période historique quelconque. Sauf que ça donne Troy avec le roi mycénien Agamemnon qui s’en prend tout seul à une armée ennemie et s’en sort après avoir occis, avec sa masse d’armes en or, des dizaines d’adversaires. Cela marche dans Warhammer, mais pas vraiment dans un jeu qui se veut relativement historique. Même Homère n’est pas allé jusque-là.

Alors que l’on se demande toujours pourquoi le studio britannique a décidé de ne jamais bâtir sur les fondations innovantes et bienvenues de Three Kingdoms, sorti en 2019, et que l’adaptation en trilogie de Warhammer Fantasy Battles est désormais achevée, on s’attend à ce que Creative Assembly sorte quelque chose d’impressionnant de sa manche. Le tant attendu Médiéval III ? Empire II ? Probablement pas, et malheureusement ces suites deviennent de plus en plus improbables au vu du succès titanesque des jeux Warhammer et de la passion de CA Sofia pour des périodes de niche au sein d’une franchise représentant elle-même une niche.

Comme l’a remarqué aujourd’hui l’utilisateur de Reddit CathayZero, deux nouvelles offres d’emploi parues récemment sur le site du studio donnent une idée de la direction prise par CA pour la suite des jeux Total War :

« Produire un excitant et encore non annoncé Total War avec une nouvelle IP », il fait peu de doutes que ce titre ne portera pas sur une période historique, car ça ne correspond tout simplement pas aux critères de la licence. Si on se laisse aller à un peu de spéculation, il est très probable qu’il s’agisse de l’adaptation d’un nouvel univers de fantasy. Et même si l’on se met à rêver d’un Total War: Game of Thrones ou d’un Total War: Le Seigneur des Anneaux, une nouvelle adaptation de Warhammer n’est pas à écarter tant la popularité de l’univers de Games Workshop est incommensurable. Aussi un jeu adaptant Age of Sigmar ou 40K n’est pas à exclure, même si ce dernier fera débat.

Quant à la seconde offre, elle implique une évolution (ou un remplacement) du moteur graphique qui sera « utilisé pour les prochains projets Total War« . Au moins, le studio est plus que conscient que la version actuelle du moteur a atteint ses limites et qu’une évolution est nécessaire pour faire avancer la franchise.

Cependant, repartir sur de la fantasy après Pharaoh, qui apparaît à beaucoup, à tort ou à raison, comme étant un clone de Troy, serait un coup dur pour une partie des fans des jeux Total War qui attendent toujours la prochaine production majeure historique du studio britannique. Mais une entreprise va là où se trouve l’argent, et Warhammer sera toujours assis sur une montagne d’or.