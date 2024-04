Total War: Warhammer III – Thrones of Decay se montre enfin

Le voilà enfin, le trailer tant attendu pour le prochain DLC de Total War: Warhammer III, Thrones of Decay (ou Thrones of Delay, pour les familiers des petits problèmes de management que connaît Creative Assembly depuis quelques temps). Un DLC qui succède au très controversé Shadows of Change, qui, on le rappelle, avait introduit le passage à trois seigneurs au lieu de deux par Lords Pack, moyennant une très modeste hausse de prix de 150%.

Une succession délicate à réaliser pour le studio britannique, mais qui la prépare néanmoins soigneusement : nous avons ainsi appris la semaine dernière que ce nouveau format de Lords Pack va disparaître avec Thrones of Decay et que les DLC suivants reviendront à deux seigneurs. Nous apprenions aussi que, de manière exceptionnelle, Thrones of Decay sera, en fait, un bundle de trois DLC, chacun correspondant à une nouvelle faction avec son Seigneur Légendaire, cinq nouvelles unités, un nouveau seigneur générique, un nouvel héros générique et un héros unique, et quelques unités de renom.

Ainsi, si seule une faction vous intéresse dans ce DLC, vous pourrez l’acheter individuellement à 9,99 euros. Un geste appréciable, mais qui nous rappelle également que 9,99 euros était le prix d’un Lord Pack complet par le passé. Mais cessons d’être négatif pour une fois et intéressons nous aux nouveautés.

Thrones of Decay ajoute ainsi trois nouvelles factions pour trois races de Total War: Warhammer III. Nous savions déjà que Nurgle, l’Empire et les Nains étaient les races concernées, aussi voici les nouveaux Seigneurs Légendaires :

Elspeth Von Draken, la Dame Sombre de Nuln et magistrice de l’Empire. Une des plus puissantes sorcières du lore, chevauchant son dragon Carmin, à la tête d’une faction qui constitue le véritable arsenal de l’Empire. Ainsi, son gameplay est centré sur l’obtention de schémas pour améliorer ses unités et l’utilisation des jardins de Morr permettant un déplacement rapide entre plusieurs régions du monde. Elle apporte ces nouvelles unités pour l’Empire :

le Navire Terrestre de Marienburg,

le Tank à Vapeur armé d’un canon à répétition,

les Cuirassiers de Nuln,

les Longs Fusils du Hochland,

les Chevaliers de la Rose Noire,

le Maître Ingénieur en nouveau seigneur,

l’Ingénieur en nouvel héros,

Théodore Bruckner en héros légendaire.

Tamurkhan, le Seigneur des vers de Nurgle. Larve douée de conscience habitant le cadavre enflé de pourriture d’un puissant Tyran Ogre, Tamurkhan est particulièrement dévoué à Nurgle et enthousiaste à l’idée de répandre maladies et putréfaction. Ses mécaniques uniques reposent sur le rassemblement de héros légendaires parmi les forces du Chaos afin de l’aider dans ses desseins. Il est accompagné des unités suivantes :

les Pestigors,

les Trolls de Bile,

les Dragons Crapauds,

les Chevaliers de la Pourriture,

les Ogres de la Peste,

le Sorcier du Chaos de Nurgle en nouvel héros,

le Seigneur du Chaos de Nurgle en nouveau seigneur,

Kayzk le Souillé en nouvel héros légendaire.

Malakai Makaisson, l’Ingénieur Tueur. Ancien membre de la Guilde des Ingénieurs, contraint de la quitter après un désastre humiliant, Malakai a ensuite prêté le serment des Tueurs Nains afin de trouver la rédemption dans une mort glorieuse. Sa faction fonctionne autour de l’Esprit de Grungni, un dirigeable légendaire et véritable atelier mobile que Malakai peut améliorer au cours de la campagne et appeler au combat, ainsi qu’un système d’amélioration technologique de ses forces. Avec lui, les Nains reçoivent les nouvelles unités suivantes :

la Faucheuse de Gobelins,

la Barge-Tonnerre,

les Cherchemorts,

les Pirates Tueurs,

les Arquebusiers Récolte-la-rancune,

le Tueur de Dragon en nouvel héros,

le Tueur de Démon en nouveau seigneur,

Garagrim Poing-de-fer en nouvel héros légendaire.

Ces ajouts sont beaucoup plus intéressants que ceux apportés par Shadows of Change, qui faisait alors la part belle aux monstres. Avec Thrones of Decay, Total War: Warhammer III s’enrichit de nouvelles machines de guerre visuellement intéressantes et d’un contenu plus que bienvenu pour les races les plus populaires de la franchise (notamment la Barge-Tonnerre, qui a longtemps été représentée dans le jeu par un excellent mod).

On ne peut s’empêcher, toutefois, de voir en ces nouvelles mécaniques uniques de faction de grandes inspirations trouvées parmi les anciens DLC. Ainsi, la quête de Tamurkhan évoque quelque peu les héros uniques que Markus Wulfhart peut recruter au cours de sa campagne, et du côté d’Elspeth et de Malakai, ne dirait-on par le laboratoire d’Ikit ?

Reste désormais à savoir quel sera le Seigneur Légendaire gratuit accompagnant le DLC, et si CA daigne mettre à jour Total War: Warhammer III lui-même et améliorer certaines factions et certaines mécaniques (comme les sièges, *tousse*) en parallèle.