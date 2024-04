Total War – La première guerre mondiale pour le prochain jeu ?

Alors que Total War: Warhammer III continue de recevoir du contenu avec l’imminent DLC Thrones of Decay qui sera annoncé la semaine prochaine, et alors que des licenciements massifs ont impacté SEGA et Creative Assembly, se pose toujours la grande question de savoir quelle sera l’époque choisie pour le prochain Total War historique majeur. Une question qui se pose depuis longtemps, trop longtemps pour certains.

Aussi, si on a pu s’attendre à ce que la suite de Total War: Three Kingdoms finisse par arriver (car, c’était après tout en annonçant une suite que CA avait acté l’abandon de contenu supplémentaire pour le jeu), il paraît assez pertinent de considérer cette hypothèse comme enterrée. Une idée qui semblait absurde il y a quelques années déjà lorsque le studio était au sommet de sa gloire et de sa fortune, et qui le paraît encore bien davantage en ces temps troublés.

En début d’année, SEGA avait émis un sondage à l’attention des joueurs des Total War afin de jauger leur intérêt pour certaines périodes, autant pour les jeux historiques que les jeux fantasy, ce qu’ils souhaiteraient voir apparaître comme mécaniques de jeu et ce qu’ils attendent en général de la franchise pour le futur. Sans surprise, apparaissaient les périodes médiévales, antiques et modernes, largement attendues par une partie de la communauté qui espère toujours voir arriver, un jour, un Medieval III, un Shogun II ou un Empire II. De même, le sondage mettait une emphase bien réelle sur Warhammer 40k comme très probable suite à Warhammer Fantasy Battle.

Pourtant, ce pourrait bien être la Première Guerre Mondiale qui sera l’objet du prochain Total War historique. C’est en tout ce cas ce que croit savoir l’influenceur, et ex-partenaire de Creative Assembly, LegendofTotalWar, l’un des youtubeurs parmi les mieux regardés et parmi les plus populaires. D’après lui, Creative Assembly serait toujours en chaos interne et n’aurait que récemment arrêté une roadmap pour la décennie à venir (ce qui coïncide avec le départ de Rob Bartolomew, qui, par ailleurs, mentionne cette roadmap et récent départ du studio dans son LinkedIn).

Si Warhammer 40k arrive bel et bien, et on en serait à peine surpris étant donné que de tels jeux, et leurs DLC, se vendraient comme des petits pains malgré un prix indécent, il atteste que la totalité de ses sources dans le studio lui rapportent que le prochain jeu historique sera situé lors de la Première Guerre Mondiale.

Un choix extrêmement étonnant, étant donné que la formule Total War semble peu adaptée à cette période où les formations n’existent plus, où l’artillerie balaie des armées en quelques instants et, surtout, où le front occidental était singulièrement figé. Néanmoins, ce serait également l’opportunité pour Creative Assembly d’essayer d’innover et de sortir de sa zone de confort, ainsi que de réaliser une transition technique pour Warhammer 40k et une représentation de la guerre d’une toute autre envergure. On se rappelle également que la franchise Battlefield avait déjoué les attentes avec son très réussi Battlefield 1.

Au-delà de cette rumeur, ce choix de période expliquerait également pourquoi le studio britannique avait posté récemment une offre d’emploi pour développer des véhicules à destination d’un Total War historique.

Décidément, le rêve d’un Medieval III ou d’un Empire II continue de s’éloigner.