Game Camp – Le salon des professionnels du jeu vidéo trouve ses dates

Derrière une appellation obscure, le Game Camp est un grand rassemblement des professionnels du jeu vidéo. « Mais pourquoi nous raconter ça alors » ? Tout simplement en raison de l’importance de ce genre de rendez-vous qui nous rappelle la complexité du processus de développement inhérent au loisir vidéoludique. Tout en nous mettant un coup de nostalgie. Qu’il est loin le temps où les créateurs se cloîtraient au fin fond de leur garage afin de nous faire partager des expériences devenues parfois cultes !

Toujours est-il que nous, public fidèle au média depuis toujours, pourrons découvrir quelques conférences retransmises en direct afin de mieux cerner les dessous de la conception. La « bande-annonce » évoque aussi divers ateliers en plus du nombre de studios et éditeurs présents : de quoi donner le tournis entre Asobo (A Plague Tale, Flight Simulator), 11 Bit Studio (This War of Mine, Frostpunk), Broken Arms (Atomine, MXGP Motocross Rush), Arkane (Dishonored, Deathloop), Spiders (Steelrising, GreedFall)… entre autres !

L’occasion idoine d’explorer les coulisses de ces firmes et les enjeux liés aux cinq thématiques de l’event : le marketing, la technologie, l’image et le son, la production ou encore le game design.

« Deux jours dédiés aux professionnel.le.s et futur.e.s professionnel.le.s de TOUS les métiers du Jeu Vidéo. Centré sur les métiers et la cohésion de la filière jeu vidéo française, le Game Camp France se situe à la croisée des chemins d’un congrès annuel et d’une université d’été. »

Se déroulant au complexe du Nouveau Siècle de Lille les 19 et 20 juin 2023, le Game Camp est organisé par Game IN et le Syndicat National du Jeu Vidéo avec le soutien d’autres associations locales. Cette sixième édition reste ouverte aux étudiants des écoles, et quelques-unes de leurs productions seront présentées au milieu d’autres nouveautés.

Quoi qu’il en soit, malgré notre petite déception concernant l’absence de journée ouverte à tous, nous nous réjouissons de pouvoir assister virtuellement aux divers discours des speakers et de nous confronter aux affres de la réalité, comme la stratégie mercantile qui demeure le moteur de ces entreprises. Certes, la passion prime, mais sans financement, la gloire n’est qu’éphémère. En tout cas, comptez sur nous pour vous livrer un compte-rendu des exposés tenus par les spécialistes que nous ne manquerons pas de suivre ardemment ! « Produire un jeu sans producer », « le jeu vidéo peut-il changer les comportements », « petite équipe, gros projet ! »… Ça donne le ton et l’envie, non ?