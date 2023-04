Nintendo à la Gamescom 2023 – Simple relance ou vrai renouveau ?

La gamescom est le plus grand salon physique de jeux vidéo d’Europe, voire même du monde depuis l’annulation de l’E3. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable entre la presse spécialisée, les joueurs, et les éditeurs pour exposer les futurs jeux, mais c’est également un lieu de rencontre pour parler business, le tout sous le partage d’une passion commune. L’an dernier, le show nous a permis de découvrir quelques surprises comme Sonic Frontiers ainsi que les premières images inédites du gameplay de The Callisto Protocol et de Lies of P. Cette année la surprise vient de la part de Nintendo, absent depuis 2019, qui reviendra faire le spectacle à la gamescom 2023, se tenant du 23 au 27 août au parc des expositions de Cologne, en Allemagne.

À quoi s’attendre ? Deux options sont possibles. Selon la première, Nintendo veut utiliser la Gamescom 2023 pour communiquer sur ses plus gros jeux qui seront déjà sortis : The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Pikmin 4 et potentiellement Baten Kaitos remaster dont on ne connaît toujours pas la date de sortie. Rappelons que la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 120 millions d’exemplaires, ce qui fait d’elle la troisième console la plus vendue de tous les temps, mais naturellement six ans après sa sortie les ventes baissent et Nintendo a intérêt de miser sur ses prochaines sorties. D’ailleurs, quelques jours avant la Gamescom, Nintendo a déjà annoncé un Nintendo Live à Seattle en septembre 2023. La stratégie est claire, Nintendo veut garder ce lien avec sa communauté.

« Avec le Nintendo Live 2023, nous donnons aux participants une chance de célébrer ensemble, avec la famille, les amis, et la communauté Nintendo au sens large, dans un esprit de joie et de création de souvenirs durables. »

Une seconde possibilité serait que Nintendo veut utiliser un évènement aussi important pour faire de nouvelles annonces. Il est vrai que ce serait assez inhabituel de la part de la société japonaise, qui préfère souvent faire ses propres évènements comme ce fut le cas en février 2023. Malgré de belles annonces, on aura surtout retenu de cette séquence que la majorité des nouveautés annoncées concernaient le premier semestre de cette année, ce qui laisse place à notre imagination et à toutes ces rumeurs de jeux remasterisés qui circulent, mais qui ressemblent plus à des fantasmes de joueurs rétro plutôt qu’à de potentielles vraies annonces.

Cependant, il est de coutume que Nintendo annonce un ou deux gros titres pour la fin d’année dans cette période de l’été, comme les jeux Pokémon par exemple. Et si on analyse la sortie Blu-Ray du film Super Mario Bros, disponible le 23 août 2023, soit pendant la période de la Gamescom, on se dit que ça peut être aussi le meilleur moment pour annoncer l’odyssée d’un vrai nouveau jeu Mario (ras la casquette des remasters).

Quoi qu’il en soit, le retour de Nintendo à la Gamescom 2023 est une bonne nouvelle pour l’évènement et nous pousse encore plus à nous interroger sur l’E3 qui peine à renaître de ses cendres. Peut-être même que c’est le début d’un renouveau pour les salons de jeux vidéo et que Playstation et Microsoft vont à nouveau réfléchir sur leur présence. C’est aussi une bonne nouvelle pour les joueurs qui adorent ce genre d’évènements et qui en gardent généralement de merveilleux souvenirs, qui, on l’espère, le seront encore plus avec le retour de Nintendo.