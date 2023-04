E3 – Les remplaçants placent déjà leurs pions

On le sait, l’E3 2023 est officiellement annulé. Circulez, il n’y aura rien à voir en juin. A moins que…Selon le compte twitter du journaliste Jeff Grubb (Giant Bomb), ce ne seraient pas moins de six événements vidéoludiques en ligne de grande ampleur qui devraient se tenir entre le 5 et le 12 juin, quasiment sur les dates auxquelles l’E3 devait initialement se tenir. Ultime pied de nez au salon ? Et si finalement, l’annulation de l’E3 avait pour effet d’ouvrir encore un peu plus la boite de Pandore des événements distanciels, au point de sonner le glas des événements physiques ?

Parmi les annonces, un Playstation Showcase devrait être diffusé avant le 8 juin, date du Summer Game Fest. Citons également les « Keigh3″ Days of Play du 9 et 10 juin, le Xbox/Bethesda Showcase et le Starfield Direct du 11 juin, et enfin le Ubisoft Forward du 12 juin. Six événements en six jours, un rythme digne d’un grand salon du jeu vidéo. L’E3 à moitié enterré que la place semble déjà bien occupée. Difficile de ne pas voir dans ces dates un ultime coup de couteau dans le dos de l’ancien plus grand événement vidéoludique au monde. Par le passé, de nombreux événements ont déjà eu lieu en marge de la grand messe E3, mais jamais autant, et jamais de manière aussi coordonnée. L’impression qui se dégage à la lecture des dates, c’est que les grands ont décidé de laisser mourir le salon, pour mieux créer leur propre événement en distanciel: « l’E3 est mort, vive notre E3 ». On ne reviendra pas sur les nombreux avantages des événements en ligne pour les firmes, que nous avons notamment exposés dans un précédent article, mais une chose est sûre, si l’E3 avait besoin des studios pour survivre, les studios, eux, n’ont pas besoin de l’E3.

Pandémie et choix marketing oblige, cela faisait quelques années que le contenu du salon s’était recentré sur l’aspect conférences des divers constructeurs et développeurs, au détriment de la partie démonstrations et expositions. Aujourd’hui, difficile de ne pas lire entre les lignes un « Merci pour tout E3, mais tu ne nous es plus d’aucun intérêt dans nos futurs projets » de la part des grands du monde du jeu vidéo. Difficile également de croire complètement sincères les marques de soutien exprimées par les firmes envers l’E3 lorsqu’elles ont annoncé leur absence du salon cette année, en lui souhaitant un retour dès que possible. Car il semble aujourd’hui de plus en plus improbable que l’E3 puisse renaître de ses cendres. Mais peut-être nous trompons nous, l’avenir nous le dira.

Il est important de noter que pour les grandes entreprises que sont Microsoft, Sony ou encore Ubisoft, le mois de juin est capital. Il s’agit de la dernière fenêtre de communication des firmes avant une période estivale souvent beaucoup plus calme. L’objectif est clair : créer des attentes avant l’été. Il était donc compliqué pour les studios de placer leurs promotions en ligne à un autre moment. En fait, plus que les événements en eux-même, c’est le timing des annonces qui fait grincer des dents, comme une dernière provocation.

Si pour les anciens partenaires et exposants, la communication reste majoritairement lisse et polie envers l’E3, pour la concurrence, c’est une autre paire de manches. Et à ce petit jeu des annulations, c’est le Summer Game Fest qui se frotte déjà les mains. Jamais avare en facéties et provocations, Geoff Keighley, l’organisateur et présentateur du festival s’est empressé de liker ou de commenter différents tweets relatant l’échec de l’E3 ou faisant la promotion de son événement. Pour rappel le Summer Game Fest sera diffusé le 8 juin prochain, et promet d’ores et déjà de grosses annonces. Reste à savoir lesquelles, car Xbox et Sony ont déjà prévu leurs showcase en parallèle et ne devraient pas prendre part au festival.

Pour beaucoup, l’E3 représentait le dernier bastion d’une autre époque du jeu vidéo, une époque de rencontres, de relations sociales et de découvertes en direct. Cette année, le public devra s’orienter vers de nouveaux supports de promotions, auxquels il faudra vraisemblablement s’habituer. Alors rendez-vous est pris en juin pour voir si la semaine du 5 au 12 pourra rapidement nous faire oublier le passé. Une chose est sûre, pour l’industrie, l’E3 est déjà bien loin.