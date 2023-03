Clermont Geek Convention – Clermont-Ferrand à l’heure du Japon

Depuis presque une décennie, la première itération ayant eu lieu au printemps 2014, Clermont-Ferrand se pare de cheveux roses et de gros katanas à l’occasion de la Clermont Geek Convention, un festival axé comme beaucoup d’autres sur les cultures japonaises. Mangas, animes, jeux vidéo, arts culinaires, créations artistiques locales ou importées, musique… il y en a pour toutes les passions, et pour toutes les bourses. Mais même si c’est évidemment une opportunité incontournable pour dépenser ses précieux deniers, c’est surtout un lieu d’échange, de rencontres, d’amusement, bref de parenthèse enchantée le temps d’un week-end de folie.

Pour cette nouvelle édition se déroulant les 18 et 19 mars 2023 à la Grande Halle d’Auvergne, les invités sont nombreux et prestigieux, surtout pour un modeste salon de province. Est par exemple présente cette année à la Clermont Geek Convention Adeline Chetail. Si son nom ne vous dit rien, sa voix, elle, ne doit pas vous êtes étrangère. Il s’agit de l’une des comédiennes de doublage le plus souvent présente dans nos jeux vidéo favoris. Elle a notamment prêté sa voix à Ellie dans les deux jeux The Last of Us (mais pas pour la série), à la princesse Zelda dans les derniers (et le prochain) épisodes Nintendo Switch, ou au personnage principal féminin (la voix 2) dans le phénomène de ce début d’année Hogwarts Legacy.

Bien sûr, il est aussi possible de l’entendre dans de nombreux films live ou d’animation. C’est par exemple elle qui interprète la voix de Nausicaä ou Kiki dans les films éponymes de Ghibli, ou qui est la voix récurrente de Vanessa Hudgens. Durant toute la seconde journée du salon, ce dimanche 19 mars donc, il sera possible de la retrouver en dédicace ou, de 12h à 13h, sur la scène « Pop’ Arena » où elle répondra aux questions de ses nombreux fans aux coté de Véronique Augereau et Philippe Peythieu, voix françaises de Marge et Homer Simpsons.

Si vous avez apprécié, comme beaucoup, A Plague Tale: Requiem, le titre des bordelais d’Asobo Studio, vous serez sans doute ravis de savoir que vous pourrez étendre votre vision de l’univers grâce à ces deux invités de la librairie Momie, bien connue à Clermont-Ferrand. Cédric Degottex et Jean Zeid, puisque c’est d’eux dont on parle, sont présents jusqu’au dimanche à 13h pour dédicacer leurs livres respectifs, à savoir A Plague Tale: Tenebris, un roman inédit prenant place dans l’univers de la licence, et le magnifique Artbook du jeu. Dans le même espace se trouve également Shonen qui est à l’œuvre sur l’excellent manga Outlaw Players et qui sera enchanté de vous dédicacer les volumes de sa série qui en est actuellement à son douzième tome.

Évidemment, comme tout bon festival qui se respecte, la Clermont Geek Convention propose, pour petits et grands, de quoi s’amuser sur diverses bornes d’arcade tels que Dance Dance Revolution ou Star Wars, sur des machines plus ou moins récentes, afin de s’affronter entre inconnus sur du Smash Bros, Mario Kart ou Dragon Ball FighterZ, ou simplement se détendre sur du Rocket League sur les PC de la mort qui tue à disposition.

Mais même si le jeu vidéo, ce n’est pas votre truc, bien qu’avec votre présence ici, on en doute quelque peu, il y aura largement de quoi vous occuper durant ce week end, avec de nombreuses animations, vidéastes présents, conférences (avec dimanche un hommage à Leiji Matsumoto, le papa d’Albator, nous ayant quitté il y a peu) et séances de cosplay et de karaoké. N’hésitez d’ailleurs pas à nous dire ce que vous, vous appréciez le plus dans ces festivals qui s’organisent aujourd’hui aux quatre coins de la France. Pour rappel, le salon clermontois se déroule les 18 et 19 mars 2023 à la Grande Halle d’Auvergne pour 12 € par jour (20 € les deux jours).