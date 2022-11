The Heart of A Plague Tale – L’ouvrage à l’origine du chaos

Alors que A Plague Tale: Requiem est sorti le mois dernier, un étrange ouvrage nous est parvenu. Sobrement nommé The Heart of A Plague Tale, le livre se veut à la fois making-off et artbook, regorgeant d’une pléthore d’illustrations de qualité, racontant à la fois l’histoire des jeux, mais également les récits derrière leurs créations.

Des débuts d’Asobo Studio à la naissance de ses titres au succès retentissant, le voyage conté par Benoit Reinier, aka ExServ, est un véritable hommage aux hommes et aux femmes qui auront conduit à la naissance sur nos écrans d’Amicia et Hugo. Après s’être plongé en plein cœur du chaos à travers A Plague Tale: Requiem, il est temps de prolonger l’expérience.

Des débuts méconnus

Dans sa première partie, le livre s’attarde sur les débuts du studio, en nous parlant de chacun des projets ayant forgé ce dernier. De jeux sous licence Disney tels que Ratatouille ou Wall-E en passant par le jeu de course en monde ouvert Fuel, très apprécié par les joueurs, le studio y est décortiqué, étapes par étapes.

C’est également l’occasion d’en apprendre plus sur la philosophie d’Asobo, qui dut d’abord plancher sur des projets de commande avant de finalement pouvoir exprimer son propre univers. On ne peut que, comme dirait Nathan Drake, apprécier la grandeur des débuts modestes.

La création d’un conte macabre

On en vient ensuite au cœur du sujet, A Plague Tale, avec la création du premier opus. On y parle des idées qui ont germé dans les têtes de l’équipe, de la façon de les incorporer et de tout ce que cela représente. Le tout est illustré à l’aide de croquis et autres artworks qui donnent tout de suite le ton que l’équipe désirait suivre pour le projet.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains personnages ont bien changé entre le moment de la conception et le résultat final, de même que certains environnements qui avaient l’air de donner une teinte encore plus sombre à un univers déjà peu accueillant pour Amicia et Hugo.

En plus d’en apprendre plus sur le jeu en lui-même, cette partie nous permet, grâce aux illustrations, de nous immerger un peu plus dans cet univers torturé et rongé par la peste et les rats. Ce mélange entre artbook et making-off fonctionne parfaitement, à tel point que nous nous sommes retrouvés, plus d’une fois, à contempler les illustrations entre deux lignes de texte.

Requiem, histoire et création

La dernière partie de l’ouvrage sera l’occasion de revenir plus en détail sur A Plague Tale: Requiem et de se rendre au cœur du développement et de son histoire. Nous ne saurions que trop vous conseiller de terminer le titre avant d’entamer cette partie, tant elle en dit long sur ce dernier et son récit.

Avec l’intervention de membres d’Asobo, tels que Kévin Pinson, lead level designer, cette partie, de loin la plus épaisse, fourmille de détails à la fois sur la situation du monde de A Plague Tale durant Requiem, mais également sur le gameplay, la musique ou encore le scénario.

Et en parlant de musique, ce passage est l’occasion parfaite pour revenir sur le travail de Monsieur Olivier Derivière qui signe la bande originale du jeu. Une maestria de chaque instant où chaque note est réfléchie et transpire la passion et le savoir-faire dans une ode à l’aventure à la fois fantastique et glaçante.

Le tout est maîtrisé, parfaitement documenté et, encore une fois, magnifiquement illustré par des artworks tantôt oniriques et enchanteurs, tantôt sombres et effroyables. Le chaos puise ses origines dans les racines de cet ouvrage et dans les cerveaux créatifs qui composent l’équipe derrière A Plague Tale, à qui l’ouvrage rend clairement hommage.

The Heart of a Plague Tale est un must-have pour tous ceux qui ont été touchés par l’histoire d’Amicia et Hugo et qui sont désireux de tout savoir sur la genèse de cet univers, ou tout simplement pour les amateurs de croquis et autres illustrations, tant ce dernier est généreux en la matière.

Ne reste de cet ouvrage qu’une nouvelle pierre d’un voyage que l’on pensait achevé, avec lequel nous avons autant souffert qu’éprouvé de la joie, mais rassurez-vous : The Heart of A Plague Tale ne fait que vous replonger avec douceur dans cet univers et n’est rien d’autre que ce petit bonbon acidulé qu’on a oublié de nous donner pour nous réconforter de la dure épreuve qu’était A Plague Tale: Requiem.