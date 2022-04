Pixel Days 2022 – Le retour de la plus grande bourse aux jeux vidéo d’Europe

Enfin, après une pandémie de Covid 19 bien trop longue, la vie reprend peu à peu ses droits, et les diverses conventions autour des cultures de l’imaginaire s’organisent un peu partout en France et à l’étranger. On pense évidemment à la Paris Games Week, confirmée il y a quelques jours pour début novembre prochain, ou la Gamescom du 24 au 28 août 2022 dans un format hybride physique et dématérialisé. Mais il y a une autre convention, moins médiatique et de fait peu connue du grand public, surtout en France : les Pixel Days.

Chaque année depuis 2017, cet événement exclusivement centré sur les jeux vidéo n’a cessé de grandir pour devenir aujourd’hui la plus grande bourse au jeux vidéo d’Europe. Après 3 ans de pause, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées au vu de la situation sanitaire, les Pixel Days sont de retour, avec une ambition plus grande que jamais. Imaginez donc. 3000 m² uniquement dédiés au jeu vidéo, avec plus de 120 exposants professionnels ou indépendants venant de différents pays pour échanger sur notre passion commune et proposer à la vente tous types de jeux, du plus exotique au plus commun, du plus récent au plus ancien, du plus cher au moins couteux… C’est véritablement LE rendez-vous pour tout collectionneur et passionné de jeux vidéo.

Qui dit convention dit aussi invités. De ce coté là aussi, les choses ont été vues en grand avec plus d’une quinzaine de créateurs de contenus conviés. Entre autres, on pourra y retrouver Cyril Drevet, présentateur de Turbo et qui a notamment animé une émission sur le jeu vidéo dans le célèbre Club Dorothée ou fait parler sa plume dans le magasine Player One. Seront aussi présents par exemple des collectionneurs bien connus de la sphère vidéoludique à l’instar de Ryu Gaming (co-organisateur de l’événement), Boya, Retrojeux ou encore Kouryu.

Pour la première fois, les Pixel Days se dérouleront sur deux jours, les 23 et 24 avril 2022 à la SambrExpo d’Aiseau-Presles en Belgique. Et clairement, ces deux journées pleines, de 10h à 18h, ne seront pas de trop pour trouver sa pépite parmi les dizaines de milliers de jeux présents, participer à des concours autour de bonnes vieilles bornes de Street Fighter 2 ou de Windjammers, ou profiter des nombreuses surprises que nous ont concocté la Team Harpies qui organise cet immense vide-greniers.

En plus de cela, le tarif à l’entrée est pour le moins modique, surtout si on le compare avec ce qui se fait ailleurs : 7 € la journée, 10 € le week-end. Pour nos amis belges, il est possible d’ailleurs de se procurer dans quelques boutiques partenaires le sésame à l’avance. Sinon, il y aura bien évidemment des places disponibles directement sur place. Si vous êtes intéressés, nous ne saurions que trop vous conseiller d’aller directement sur la page de l’événement où toutes les infos sont regroupées. Et qui sait, si vous y allez, peut-être allons-nous nous y croiser.