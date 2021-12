Les jeux PS Plus de Janvier déjà listés

Comme cela est le cas depuis plusieurs mois maintenant, c’est Billbil-Kun, utilisateur du site de partage de bons plans Dealabs, qui a balancé l’info : les titres téléchargeables en janvier 2022 sans frais supplémentaires pour les abonnés PS Plus sont désormais connus. Bien que nous devions continuer à considérer ces informations comme des rumeurs en attendant l’annonce de chez Sony, on a vu Billbil-Kun révéler des listes de jeux à chaque fois correctes, et on peut donc faire confiance à ses renseignements.

Voici donc les jeux qui seront proposés aux abonnés le mois prochain :

Deep Rock Galactic (PS4/ PS5) : Belle surprise pour les joueurs PlayStation, puisque le jeu sera téléchargeable dès sa sortie sur les machines de Sony. Il s’agit d’un FPS coopératif qui transportent les mineurs nains des histoires d’heroic-fantasy dans un jeu d’action et de science-fiction intergalactique. Portage d’un titre disponible sur PC et Xbox depuis un an et demi, le titre a plutôt très bonne presse.

DiRT 5 (PS4) : Dernier titre en date de la franchise phare de Codemasters, la rédaction de New Game Plus avait salué l’orientation arcade du titre et le fun qu’on pouvait en tirer immédiatement. Les puristes de la simulation tireront peut-être, eux, une mine un peu dégoutée. Attention, bien que disponible en version PS5, c’est bien le jeu PlayStation 4 uniquement que vous pourrez télécharger. Téma la taille…

Persona 5 Strikers (PS4) : Drôle d’idée a priori que de transformer le J-RPG à succès Persona 5 en muso, ces jeux d’action où il s’agit d’affronter des vagues formées de dizaines, voire de centaines d’ennemis. Mais après tout, Zelda s’y était essayé, alors… Et ce sera de toute façon un vrai plaisir que de retrouver les Phantom Thieves dans une nouvelle aventure. L’arrivée du jeu au catalogue PS Plus sera une bonne occasion de s’y essayer pour ceux qui n’avaient pas réussi à aller au-delà de leurs doutes !

Un beau line-up pour commencer l’année donc, constitué de trois « gros » titres, dans trois genres différents pour que chacun y trouve son compte. On rappelle néanmoins que, même si elle semble solide, cette info n’est encore qu’une rumeur ; rumeur selon laquelle ces jeux seront téléchargeables dès le 4 janvier prochain.