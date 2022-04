PS Plus et PS Now – Le programme d’Avril 2022

PS Plus

Sony a confirmé le programme PS Plus qui avait été révélé par Dealabs, et que nous avions relayé dans nos colonnes. Les trois jeux sont donc les suivants – car oui, ce mois-ci, ce sont bien trois jeux auxquels nous aurons droit, et non deux :

Hood: Outlaws & Legends : Jeu multijoueur par équipe de quatre, Hood vous propose de planifier et réaliser des casses dans un univers inspiré de celui de Robin des Bois. Notre critique avait noté don potentiel à sa sortie, tout en ayant conscience de des corrections qui s’avéraient nécessaires pour que le titre devienne un vrai bon jeu. Avec l’ajout du titre au catalogue PS Plus, vous pourrez aller vérifier si ces corrections ont bien été apportées !

Slay The Spire : Faut-il encore présenter ce modèle de deckbuilding ? Si votre réponse est « oui », stoppez ici votre lecture et allez vite découvrir ce jeu qui a mis tout le monde d’accord, et devenu immédiatement un classique, et auquel tous les jeux de cartes qui sortent depuis sont immanquablement comparés…

Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté : Remake d’un jeu sorti sur la -ème génération de console, Bataille pour Bikini Bottom aura su trouver et convaincre son public puisqu’il s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaire depuis sa sortie. La popularité inusable de ses héros n’y est surement pas pour rien…

PS Now

Nous n’avons encore aucune information quant aux titres qui rejoindraient le catalogue ce printemps. Sony va-t-il se donner la peine de faire encore évoluer le service, alors que celui-ci va disparaître au profit du « super PS Plus » qui arrivera en juin ?

Deux infos toutefois : la PS Plus Collection continuera d’exister à l’arrivée du nouveau service à 3 étages, et Persona 5 quittera prochainement cette même collection. Nous mettrons évidemment cet article à jour dès que de nouvelles infos nous parviendront !