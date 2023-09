Starfield – Pas question d’ajouter un véhicule terrestre pour Bethesda

Starfield est enfin sorti et des milliers de joueurs explorent le nouvel univers de Bethesda à bord de vaisseaux personnalisés, en compagnie de compagnons recrutés avec soin et après des promesses d’allégeances à moult factions qui n’engagent que celles qui y croient. Jusqu’ici, le jeu semble être un joli succès critique et représente d’ores et déjà le meilleur lancement d’un jeu Bethesda.

Certaines critiques féroces se font certes entendre, mais elles semblent provenir de personnes qui s’attendaient à un No Man’s Sky ou un Star Citizen et se sont retrouvés avec un RPG traditionnel de Bethesda, ô surprise.

Néanmoins, certaines déceptions sont légitimes, particulièrement au vu de l’ambition du titre et de la taille importante des zones générées procéduralement sur les planètes explorées. Parmi lesquelles l’absence d’un véhicule pour faciliter les trajets une fois sortie de son vaisseau, à la manière du NOMAD d’un Mass Effect: Andromeda par exemple. Faut-il s’attendre à leur arrivée prochaine ? C’est hélas peu probable.

Le directeur exécutif de Bethesda, Todd Howard, a répondu à cette question lors d’une récente interview pour Bloomberg :

« C’est quelque chose que nous avons considéré. Nous allions faire de l’exploration spatiale, nous allions faire des planètes ; à partir du moment où vous ajoutez des véhicules cela change le gameplay. En nous concentrant sur le fait que vous soyez à pied en sortant de votre vaisseau, cela nous permet de réellement construire une expérience, parce que nous savons à quelle vitesse les joueurs découvre les choses. Vous avez un véhicule cependant, vous avez votre vaisseau spatial. Ensuite, une fois à la surface, vous avez un jetpack qui est améliorable, et évidemment des planètes avec des niveaux de gravité différents, ce qui rend cette expérience unique. »

Nous sommes très curieux de découvrir le contenu futur que le studio californien mijote pour Starfield, mais il faut malheureusement se rendre à l’évidence : l’ajout d’un véhicule d’exploration terrestre semble peu probable, même si pas impossible selon le feedback récolté par le studio. Ce qui n’est pas étonnant en soi tant Bethesda n’a pas d’expérience dans le développement de véhicules pilotables, à l’exception des chevaux des jeux Elder Scrolls dont on connaît l’agilité légendaire.

Or, ajouter un véhicule, c’est modéliser des variétés de modèles, programmer son comportement, coder son utilisation par l’IA ou du moins la réaction de l’IA au véhicule etc, un travail colossal qui imposerait de repenser plusieurs aspects de gameplay du jeu. À défaut d’un NOMAD, peut-être peut-on espérer explorer la galaxie de Starfield avec des chevaux spatiaux ?