Oblivion – Un remaster en attendant The Elder Scrolls VI ?

Alors que The Elder Scrolls VI est encore bien loin, peut-être est-ce l’occasion de rejouer à The Elder Scrolls IV: Oblivion ? Et, pourquoi pas, une version remasterisée plutôt que le jeu vanilla sorti il y a 18 ans ? Bethesda ayant les yeux rivés sur la sortie imminente de Starfield, une toute nouvelle franchise pour le studio californien, et que l’on sait que les prochaines itérations de The Elder Scrolls et Fallout ne sont vraiment pas pour tout de suite, peut-être est-ce là l’opportunité d’offrir une nouvelle jeunesse à Oblivion au travers d’un remaster ou d’un remake, car tant qu’a aller faire un petit coucou à Mehrunes Dagon, autant voir notre ami sous son meilleur jour. Sous les auspices d’Azura, le fantasme pourrait bien devenir réalité dans un avenir proche.

Si l’on en croit un récent leak sur Reddit, et plus précisément sur le subreddit r/GamingLeaksAndRumours, un ancien employé de Virtuos Studios Paris aurait partagé des information sur les projets en cours de ce studio. L’un deux est le projet « Altar » qui vise à déterminer si Oblivion va faire l’objet d’un remaster ou bien d’un remake, en prenant parti sur l’Unreal Engine 5 et le procédé de pairing qui permet d’utiliser la physique et les mécaniques de jeu depuis le jeu original et de remplacer les anciens graphismes par de nouveaux en simultané via l’UE 5. La sortie visée pour cet Oblivion modernisé serait la fin d’année 2024, ou bien début 2025.

Ce qui est intéressant c’est que le débat en interne ne semble pas concerner la pertinence du projet mais bien comment il doit être mené. Autrement dit, si l’on en croit le leak, le projet en lui-même est bien dans les cartons. Par ailleurs, Black Shamrock assisterait Virtuos Studios dans ce projet en prenant en charge les aspects artistiques du jeu. Bien qu’il ne soit pas clair de ce dont il s’agit précisément, ce pourrait être une modernisation de l’UI, par exemple.

Faut-il croire ce leak ? La modération du subreddit atteste avoir vu, en message privé, une preuve partagée par l’ancien employé confirmant qu’il a bien travaillé pour le studio, ce qui fait partie des règles du subreddit. Il aurait ensuite supprimé son thread de lui-même, sans doute par crainte de poursuites. Mais, dans tous les cas, ce projet n’a rien de déraisonnable étant donné que The Elder Scrolls VI sortira en toute fin de décennie et qu’Oblivion est l’un des opus parmi les plus populaires de la franchise : le jeu a été vendu a plus de 9.5 millions d’exemplaires, soit le double de Morrowind.

Et puis Skyrim est arrivé et a franchi le cap de 60 millions de ventes, sauf que le jeu a déjà connu un nombre indécent de rééditions. Demeure une véritable interrogation : le remake/remaster d’Oblivion sera t-il suffisamment beau et bien optimisé pour rivaliser avec les versions vanilla largement moddées par la grâce du saint Nexus ?