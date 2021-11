Skyrim Anniversary Edition – Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle édition

Alors que tous les fans de la saga The Elder Scrolls attendent avec impatience des informations sur le sixième opus, Bethesda continue de nous partager du contenu pour enrichir nos parties sur l’iconique The Elder Scrolls V: Skyrim. Cet été, nous avions appris la sortie de Skyrim Anniversary Edition pour célébrer les dix ans du titre, sur lequel nous avons pu passer des centaines d’heures depuis 2011.

Vous pensez avoir fait le tour de tout Bordeciel ? Cette nouvelle édition permettra d’obtenir toutes les créations de la communauté déjà publiées du Creation Club, dont quatre disponibles gratuitement. Parmi toutes ces créations, nous trouverons de nouvelles quêtes, armes, armures, ennemis, mode de jeu supplémentaires et bien plus encore, de quoi agrandir davantage la durée de vie du titre en plus des extensions Dawnguard, Heartfire et Dragonborn.

Pour ce qui est des quatre créations offertes, nous pouvons retrouver « Saints et Séducteurs », apportant une ligne d’histoire additionnelle au travers de nombreuses quêtes principales et secondaires. Cette création offre selon Bethesda le « plus grand montant de contenu dans une seule création ». La création « Précieuses curiosités » marque l’apparition de caravanes Khajiits, permettant d’acheter de nombreux ingrédients pour créer de nouvelles potions. Le mode survie fera également partie des créations et offre une toute nouvelle expérience pour Skyrim, se transformant en jeu de survie dans lequel vous devrez gérer vos niveaux de faim et de fatigue tout en gardant un œil sur votre température corporelle pour ne pas finir congeler dans l’une des montagnes. Enfin, la dernière création offerte sera l’ajout de la pêche afin de découvrir plus de vingt espèce aquatique.

De plus, Skyrim profitera d’une amélioration graphique et de temps de chargement diminués ainsi que d’une mise à niveau pour les nouvelles consoles PlayStation et Xbox. Malheureusement, il sera nécessaire de repasser à la caisse pour profiter de tout le contenu imaginé par la communauté dans le Creation Club.

Skyrim Anniversary Edition sera disponible le 11 novembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series au prix de 54,99 €. Toutefois, sachez que si vous possédez déjà Skyrim Special Edition, il vous suffira de débourser 19,99 € pour faire la mise à niveau. Vous retrouverez dans la FAQ de Bethesda toutes les réponses à vos questions avant de succomber pour cette nouvelle édition riche en contenu qui nous permettra de patienter en attendant The Elder Scrolls VI, et l’attente risque d’être longue…