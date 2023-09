Bethesda – Tous les projets des années à venir ont fuité

Alors que Microsoft est toujours confronté à la FTC concernant le rachat d’Activision, de nombreux documents servant à l’étude du cas ont récemment été portés à la connaissance du public, accidentellement. Certains étaient déjà connus, à l’instar de ceux centrés sur la future Switch 2, d’autres un peu moins, tout comme celui qui est aujourd’hui évoqué : une liste en provenance d’une des filiale de la marque au grand X, Bethesda.

Le document en question remonte à 2020, lors du rachat de ZeniMax (la société mère de Bethesda) par Microsoft. Un document qui avait certainement pour but d’avoir une vue assez précise sur les différents projets alors en cours ou à venir. Parmi les titres, il y avait logiquement des noms de jeux aujourd’hui parus (Ghostwire: Tokyo, Redfall ou encore Starfield) mais aussi de certains qui doivent toujours sortir, tel le fameux Indiana Jones exclusif à la Xbox.

Quant aux autres jeux mentionnés par la liste, ils étaient encore restés dans le domaine du secret. C’est, par exemple, le cas de Dishonored 3 et d’un nouveau Doom intitulé Year Zero. Ce dernier aurait même des DLC d’ores et déjà programmés, dont un pour l’année de sa sortie. Et puis, ce n’est pas tout, Ghostwire Tokyo aurait, lui aussi, droit à une suite, deux softs sous noms de code (Project Kestrel et Project Platinum) seraient en route, tout comme les remakes de deux classiques (Oblivion et Fallout 3) ou encore une adaptation d’une licence connue gardée confidentielle (« licensed IP game »).

Mais il est difficile de se fier totalement à ce qui vient de faire surface. Car, on peut le voir, le document mis en évidence est quelque peu suranné. Pour preuve, en ce qui concerne Indiana Jones, il y fait état d’une sortie à l’année 2022. Ou encore, si l’on se fie à ce qui est inscrit, Starfield devait être parmi nous depuis 2021, et Elder Scrolls 6 devrait sortir dès l’an prochain – ce qui, comme on le sait, n’arrivera pas.

Alors doit-on reconsidérer totalement le document et se remettre en cause l’existence de certaines productions ? Probablement. Cependant, force est de constater qu’il y a une certaine aura de crédibilité, notamment pour le nouveau Doom et Dishonored 3. Les licences ayant une réelle communauté à faire valoir, il ne serait pas du tout étonnant de les voir arriver. Et, en plus, il semble y avoir une concordance certaine avec les différentes rumeurs de remakes, en tout est-ce le cas pour Oblivion.

Il doit donc y avoir quelques vérités dans tout cela : si certains ont pu être annulés, d’autres n’ont probablement subi qu’un petit retard de quelques années. Il nous reste à attendre simplement que Bethesda vienne nous donner ou non confirmation. Peut-être même serait-ce pour cette fin d’année, aux Game Awards, où les révélations sont souvent nombreuses…?