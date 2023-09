Nouvelle Xbox, manette à retour haptique, et la next-gen en ligne de mire

Dans le cadre du procès contre la FTC (qui se tenait pour contrer le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft), de nombreux documents ont été échangés, et des surprises continuent d’être régulièrement révélées. Ainsi, probablement par erreur, de nouveaux documents ont été publiés la nuit dernière sans être censurés ou édités au préalable. Une maladresse en forme de fuite qui contenait de nombreuses informations quant aux projets de Microsoft vis-à-vis de Xbox, à court terme, mais aussi pour le futur de la marque.

C’est ainsi une toute nouvelle Xbox qui serait dans les cartons, une nouvelle variation de la Series X baptisée Brooklin, qui se distingue d’abord par son design tout rond. Là où la Series X actuelle est un monolithe parallélépipédique, la Series X Brooklin sera, quant à elle, cylindrique. « All Digital », elle n’embarquerait pas de lecteur de disque, mais serait pourvue de 2To de stockage, de connexions sans fil plus rapides, avec le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2, et d’une consommation électrique optimisée. L’absence de lecteur laisse penser qu’il s’agira d’une nouvelle proposition supplémentaire, et pas de la remplaçante de l’actuelle Series X.

Et que serait une nouvelle console sans la manette qui vient avec ? Avec comme nom de code Sebile, le nouveau contrôleur apporte enfin des évolutions à la manette Xbox, et pas seulement un nouveau coloris ! Incluant (enfin) une batterie rechargeable, la nouvelle manette sera en partie construite grâce à des matériaux recyclés.

Elle embarquera des nouveaux sticks plus solides, un accéléromètre, un haut-parleur, des moteurs de retours haptiques (pour des vibrations plus immersives) et de nouvelles fonctionnalités, comme l’allumage à la prise en main (la manette se « réveille » lorsqu’on la saisit), un appairage facilité d’une machine à l’autre (pour qui utilise sa manette à la fois sur console et PC, ou sur mobile), avec la possibilité d’identifier plus facilement la machine connectée, ou encore le « Direct-to-Cloud », une fonctionnalité pas encore explicitée, mais qui devrait être en relation avec le cloud gaming sur le Game Pass et tous les autres supports (mobile, TV connectée…). Si certaines de ces caractéristiques semblent inspirées de la concurrence, on regrette hélas que les gâchettes adaptives de la DualSense ne soient pas au programme…

Et tandis que ce nouveau matériel fera son apparition, les anciennes moutures se verront offrir la possibilité de passer par le Xbox Design Lab. Le service permet déjà aujourd’hui de commander une manette entièrement personnalisée, pouvant choisir la couleur d’absolument chaque partie du joystick. Dans un avenir proche, les consoles seront elles aussi éligibles au service. On se demande néanmoins ce qui sera personnalisable, le monolithe minimaliste qu’est la Series X ne laissant que peu de place à la fantaisie. Peut-être le soulignement « signature » vert sur le dessus de la console sera-t-il disponible en d’autres tons ?

Enfin, et concernant le futur un peu plus lointain de la console, les dernières fuites font état de la vision de Microsoft pour la 10e génération de machines (la prochaine). Après un rapide rappel des évolutions qu’avait portées chaque machine (le Xbox Live avec la première console de la marque, Kinect avec la 360, le Game Pass avec la One et enfin le cloud gaming avec les Series), les documents évoquent la prochaine innovation, décrite comme « cloud hybrid games« .

Il faut probablement imaginer des jeux qui, bien que tournant en local, profiteront en même temps de la puissance du cloud, un peu comme pour Flight Simulator, qui va chercher en temps réel tout un tas de données dans le cloud (trafic, météo…) pour une expérience plus réaliste et immersive. On pense aussi aux évolutions permises par des programmes comme le DLSS de Nvidia, qui prend de façon logicielle le relais du matériel, soulageant la carte graphique avec de l’apprentissage machine.

On apprend aussi par la même occasion que Microsoft n’abandonnera pas encore les consoles, malgré ses déclarations tonitruantes et la volonté affichée de tout dématérialiser.

La nouvelle Xbox Series X Brooklin et la manette Sebile (noms de code provisoires) devraient être annoncées en juin 2024 lors de l’événement estival traditionnel Xbox prenant place pendant le (désormais) ex-E3, pour une sortie envisagée au dernier trimestre 2024. Le prix de la console resterait à 499$, mais bien entendu, tout peut encore bouger d’ici là, ne serait-ce qu’à cause de ces fuites…