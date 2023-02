Gears of War 6 – Un vétéran de retour sur la franchise ?

Certaines franchises cultes de l’histoire du jeu vidéo persistent à se maintenir en vie d’une manière ou d’une autre. Aux côtés des Halo, Call of Duty, et autres DOOM, Gears of War occupe une place précieuse dans le petit cœur de nombreux joueurs. Aussi, après un Gears of War 5 , sorti en 2019, qui, en dépit d’avoir battu des records lors de sa première semaine de commercialisation, pourrait ne pas avoir été le succès espéré pour Microsoft, les attentes se portent désormais vers un hypothétique Gears of War 6. Et quelques informations récemment partagées pourraient augurer de bien bonnes nouvelles pour les amateurs de fusil-tronçonneuse.

En effet, alors que les Canadiens de The Coalition se sont récemment illustrés pour leur travail de refonte visuelle sur Halo Infinite, mais aussi l’incroyable démo de Matrix Awakens sur Unreal Engine 5, des licenciements massifs en cours chez Microsoft (on parle de 10 000 licenciements au cours de 2023) impactent les studios possédés par le géant américain et, in fine, sont venus perturber de nombreux projets en cours. Comme le remarque le journaliste spécialisé Jeff Grubb, The Coalition n’a pas échappé à la moisson managériale :

« Tout cela (l’alignement de la structure des coûts sur les revenus et la demande) s’est traduit par des licenciements chez Microsoft, ce qui a un peu affecté The Coalition. Le studio va maintenant passer entièrement à Gears of War 6. Je dis bien maintenant, car il est probable que le studio soit déjà passé à Gears of War 6 au cours de l’année dernière, mais ce sera définitivement leur prochain jeu. Ils ont annulé un petit projet, ainsi qu’un autre projet, ce qui fait que deux jeux ont été annulés. »

Gears of War sixième du nom fait doucement attendre son intronisation. Même si l’on se doute désormais que le développement du titre est plus qu’actif, une officialisation se laisse désirer. Neanmoins, The Coalition semble mettre toutes les chances du côté de ses guerriers avant de les envoyer au combat : le scénariste Joshua Ortega a quasiment confirmé son retour pour plancher sur le prochain jeu de la franchise au travers de tweets sibyllins. Pour rappel, il a été co-directeur et scénariste sur Gears of War 2 et Gears of War 3, qui sont souvent cités comme représentant l’âge d’or de la franchise, et a travaillé sur les comics adaptés de l’univers des jeux.

Comme on le voit sur ces tweets, le 21 février Joshua Ortega a écrit « Une fois de plus, c’est parti! », en reprenant un de ses tweets précédents dans lequel il énumère son travail sur la franchise. Le 22 février, il suggère lourdement être de retour pour participer au développement de Gears of War 6. Bien entendu, ce ne sont que des tweets qui se jouent de sous-entendus et qui ne révèlent rien de certain. Cependant, la qualité de la source est plus que sûre. D’autant que l’on voit mal pourquoi quelqu’un ayant sa notoriété dans le milieu, et sa légitimité pour revenir travailler sur la franchise, serait en train de créer une fausse hype ou diffuser de fausses rumeurs..

Gears of War 6 n’a pas encore été annoncé ni même confirmé par The Coalition ou Microsoft, mais si ce retour est avéré ce serait un signal bienvenu de retour aux sources pour le prochain opus. Par-dessus tout, ça serait la garantie que le développement du titre va bénéficier du regard attentif de l’un des anciens co-directeurs, dont son amour pour la franchise n’est plus à prouver. Et cela, peu de franchises peuvent s’en vanter.