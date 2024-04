Gears 6 et un CoD open world au programme du prochain Xbox showcase

Alors que l’été s’annonce tout doucement, l’industrie du jeu vidéo se prépare pour son grand raout annuel, anciennement conçu autour de l’E3. L’évènement a vécu, mais la tradition est restée, et les conférences se multiplieront encore en cette fin d’année scolaire. Microsoft compte bien se positionner en tête de peloton, avec une grande conférence que les rumeurs annoncent pour le 9 juin prochain (officiellement, seul le mois de juin est confirmé).

Depuis la sortie des Xbox Series, les rendez-vous « E3 » de Xbox ont souvent été réussis, mais n’ont que partiellement tenus leurs promesses. Malgré l’acquisition de studios en masse, et la grosse voix qui multiplie ses « day one on Game Pass », une grande partie des titres qui, durant ces pastilles vidéo, ont pu d’abord nous rendre impatients se sont hélas révélés un poil décevants (Starfield, dans une certaine mesure, mais surtout Redfall…), et de nombreux autres ne sont simplement toujours pas sortis.

Ainsi, on espère que le rendez-vous de juin sera l’occasion d’enfin livrer des dates de sorties pour South of Midnight ou Clockwork Revolution, deux titres marquant de la dernière conférence. On espère aussi (et surtout ?) avoir des nouvelles de Fable, qu’on sait toujours dans les tuyaux grâce au teaser avec Richard Ayoade (The IT Crowd), mais dont on a encore vu aucune image de gameplay alors que le jeu est teasé depuis plusieurs années maintenant. De même pour Avowed, le « Skyrim d’Obsidian », qui se fait encore plutôt discret alors qu’il est sensé sortir en 2024. Et quid de Perfect Dark ? Ou d’Everwild, le jeu de Rare annoncé comme un évènement avant même la sortie des nouvelles consoles Xbox, mais qui a complètement disparu des radars depuis…? Microsoft aurait donc déjà beaucoup à nous annoncer et à nous montrer (on n’a pas évoqué les impératives nouvelles images d’Indiana Jones) sans même avoir besoin des traditionnelles « world premieres ».

Mais les conférences du non-E3 sont un événement trop important pour que le constructeur puisse se priver de surprises et d’annonces inédites, à même d’être reprises sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, on pourrait imaginer des annonces de portages sur les consoles concurrentes, à l’image de celui d’Hi-Fi Rush ou de Sea of Thieves il y a quelques semaines, qui avait fait couler beaucoup, beaucoup d’encre. Entendre « bientôt sur PS5 et Switch » dans une conférence Xbox, ce serait un petit événement inédit qui pourrait provoquer le buzz que cherchent (aussi) ces programmes vidéos, tout en confirmant la stratégie d’édition chez Xbox initiée avec les deux jeux cités ci-dessus.

Surtout, il se murmure qu’un Gears 6 pourrait être annoncé. Longtemps porte-étendard des consoles Xbox, un peu l’équivalent d’un God of War pour PlayStation, la licence est en pause depuis 2019 et la sortie de Gears 5 sur Xbox One (en excluant l’excellent spin off Gears Tactics), et Xbox aurait bien besoin d’un gros jeu flagship après que Starfield a échoué à assumer ce rôle.

Autre grosse rumeur, et autre potentiel flagship, notamment pour le Game Pass, c’est la licence à 64 milliards de dollars qui est également au cœur des rumeurs coté Xbox, puisque le rendez-vous juin pourrait être l’occasion de dévoiler un nouveau Call of Duty… qui ferait le pari de l’open world ! Développé par Raven Software pour la partie solo, et par l’habituel Treyarch pour le mode multijoueur, ce nouveau CoD serait un épisode Black Ops situé pendant la Guerre du Golf. Le monde ouvert, un gros pari pour une licence plutôt conservatrice jusqu’ici…

Bien entendu, il ne s’agit de que de rumeurs tant que cela n’a pas été confirmé par Microsoft. Quoique, même là, cela pourrait de toutes façons encore être considéré comme une rumeur… Qui peut dire autre chose d’Everwild à l’heure qu’il est ? Rendez-vous donc en juin, probablement le 9, pour voir Xbox lancer très officiellement tout un paquet de rumeurs…