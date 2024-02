La « disparition » de Xbox et le grand n’importe quoi du web

À l’origine, il y a une rumeur qui pourrait, dans un futur plus ou moins lointain, redessiner le schéma de la distribution du jeu vidéo tel qu’on le connait aujourd’hui. En effet, il était question que Microsoft se mette à distribuer des jeux encore exclusifs à Xbox sur des consoles concurrentes (à comprendre : PlayStation). On parlait (et on rappelle qu’il ne s’agit encore que de rumeurs) notamment de Sea of Thieves (sorti en mars 2018) et de Hi-Fi Rush, « shadow droppé » en janvier 2023.

Deux jeux dont l’essentiel de la carrière sur Xbox est derrière eux et à qui une sortie sur d’autres consoles pourrait offrir une seconde jeunesse, tout en les faisant découvrir à un nouveau public. Un deal où il n’y a que des gagnants.

Cela dit, s’il s’agit de bons jeux, ce ne sont pas des titres qui ont les épaules pour porter une machine, comme les Last of Us et God of War portent les PlayStation, ou comme les Gears of War ont pu porter les Xbox. Alors pourquoi parle-t-on de « redessiner la distribution du jeu vidéo » ? Et bien parce qu’on extrapole, et qu’on pense au Game Pass.

On sait, et on n’a de cesse de le répéter, que Microsoft tient prioritairement à étendre le Game Pass et que cette ambition se place loin devant les objectifs en matière de nombre de consoles Xbox vendues. Ainsi, on imagine que commencer à distribuer ses jeux sur PlayStation serait pour Xbox un moyen de faire réfléchir les joueurs à la question : « Payer un jeu plein pot ou prendre un abonnement Game Pass pour 6 ou 8 fois moins cher et profiter des centaines de jeux qui l’accompagnent au catalogue ? ». Avec l’espoir pour l’américain que bon nombre de joueurs penchent pour la seconde option…

C’est une stratégie qui peut être réfléchie en interne chez Microsoft. Il peut s’agir d’une bonne idée ou peut-être d’une idée complètement contreproductive, mais c’est surtout une fiction que nous avons imaginée de toutes pièces pour jouer à « et si… ?» et qui ne repose sur aucune information concrète. Rappelons qu’à la base, il n’y a qu’un bruit qui court disant qu’Hi-Fi Rush pourrait arriver sur PlayStation et Switch.

Pourtant, cela n’a pas empêché une certaine presse en ligne et les commentateurs sur les réseaux sociaux de s’en donner à cœur joie, annonçant Starfield et le futur Indiana Jones sur PS5, ainsi que la fin des consoles Xbox. À écouter certains Youtubeurs, les lignes de productions des consoles Xbox étaient déjà à l’arrêt…

Un emballement vers le grand n’importe quoi et la fake news qui repose sur deux piliers pas très propres. D’abord, la plupart de ces commentateurs, bloggers, et autres acteurs de ce qui fut jadis la presse jeu vidéo (mais qui n’est plus qu’une usine à titres clickbaits) recyclent les informations de leurs voisins, en prétendant avoir « des sources ». Ce n’est pas complètement faux, sauf que la source, vous l’avez aussi, c’est la vidéo YouTube juste au-dessus de la leur ou le dernier papier de tel ou tel « vrai » site d’info jeu vidéo.

Alors pour exister, ils doivent présenter la nouvelle crescendo. Ainsi, « les ventes décevantes de l’épisode d’Assassin’s Creed en VR » deviennent « cet Assassin’s Creed est un flop, Ubisoft arrête les frais » (vrai titre !), dissimulant qu’il s’agit de Nexus en évitant de donner le titre complet, laissant penser qu’il s’agit d’un épisode plus important, comme si la licence dans son entièreté pouvait être abandonnée par Ubi.

À ce petit jeu, la rumeur d’une sortie de Hi-Fi Rush sur PlayStation est vite devenue « la fin des exclus sur Xbox », qui est lui-même rapidement devenu « Xbox se retire du marché des consoles » (« LA FIN DES CONSOLES XBOX ? », tout en majuscules, est ainsi le véritable titre d’une vidéo YouTube postée la semaine dernière par une influenceuse française très populaire).

Parce que le second pilier qui nous a menés là, c’est qu’il s’agit malheureusement du contenu choquant qui génère des clics, et donc des revenus, pour ces pollueurs créateurs de contenu. Un principe qui empêche toute demi-mesure. Parce que les Youtubeurs ont bien conscience qu’entre « Une rumeur annonce Sea of Thieves sur PlayStation 5 » et « Xbox prend une lourde décision : c’est la fin ! » (avec une photo où l’influenceur surjoue l’effroi, détourée de blanc), c’est le titre grandiloquent qui risque tristement d’attirer le plus grand nombre de visiteurs…

On pourrait se dire que ce n’est pas grave, que ce n’est « que du jeu vidéo », mais dans une société où les réseaux sociaux ont remplacé les médias et où le grand public ne fait plus toujours la différence entre un travail journalistique et un post rémunéré d’influenceur (où, même, on s’est arrangé pour décrédibiliser les journalistes au profit de ces influenceurs, dont l’essence même est qu’ils peuvent être achetés), cela ne concerne hélas pas *que* le jeu vidéo.

Phil Spencer va prendre la parole ce jeudi et annoncer enfin officiellement ce que Microsoft compte faire de ses exclus. On vous annonce en avant-première les miniatures YouTube qui suivront son intervention : « Xbox, le choc. Les joueurs déçus » (une vidéo qui évoque des joueurs PS5 fantasmés qui espéraient que Starfield sorte sur PlayStation) ; « Xbox, Phil Spencer prend une décision radicale » (une vidéo qui explique que certains jeux Xbox sortiront sur d’autres supports, et que les décisions seront prises au coup par coup, rien de neuf en somme) ; « Xbox, Phil Spencer dit enfin la vérité » (comme s’il avait menti jusque là, alors même que ce sont les Youtubeurs qui racontent n’importe quoi depuis 10 jours…). Vivement. Ou pas.