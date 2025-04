Switch 2 – Privés de console, les scalpers visent les cartes SD

Le scalping, un fléau que Nintendo connait bien : le constructeur souhaite en préserver sa nouvelle console. Pour cela, ce sont des mesures draconiennes qui ont été prises. Qu’à cela ne tienne, les scalpers se vengent sur les accessoires qui ne seront pas produit par Nintendo. En premières victimes, on retrouve les fameuses cartes microSD Express qui seront nécessaires pour pouvoir profiter des nouveaux jeux Switch 2.

Et oui : tout ce qui sera édité par Nintendo pour la Switch 2 sera farouchement protégé. Pour rappel, si l’on souhaite précommander par le constructeur, il faudra notamment prouver avoir déjà eu un abonnement de vingt-quatre mois au Nintendo Switch Online et cinquante heures de jeu sur un jeu Switch. Difficile alors d’imaginer un scénario similaire à celui de la PS5, où la console serait revendue à prix d’or par des tiers.

Plutôt, les scalpers développent une nouvelle stratégie en visant des périphériques tiers, nécessaires au bon fonctionnement de la console. Nous avons déjà parlé longuement des hausses de prix de la Switch 2, que ce soit la machine elle-même, ses jeux ou les mises à jour qu’elle rend possible pour les anciens jeux. La carte mémoire est elle aussi l’un des objet qui fera monter le prix. Les cartes microSD Express, plus puissantes, coûtent bien plus cher que leurs homologues traditionnels.

Au Japon, on peut déjà voir l’effet de cette stratégie : les cartes microSD Express, déjà disponibles sur le marché, ont été achetées en masse et sont désormais indisponibles chez les revendeurs classiques. A la place, de nouvelles annonces sont apparues sur Amazon, avec des prix pouvant parfois doubler celui d’origine. Un lot de consolation pour les scalpers, qui, en plus, ne sera pas profitable bien longtemps.

En effet, si les cartes microSD Express sont généralement chères, il est fort probable, grâce à la Switch 2, que de plus en plus de constructeurs proposent leurs propres modèles. Ainsi, les prix de base des cartes microSD Express baisseront de la même manière que ceux des cartes microSD classiques, et ce, peut-être même d’ici la sortie de la console. C’est donc un pari qui reste bien plus risqué pour les scalpers.

Si les mesures de Nintendo pour préserver la Switch 2 des scalpers paraissent démesurées pour certains, ce sont les scalpers eux-mêmes qui démontrent bien que la méfiance du constructeur japonais est justifiée. Ce qu’il faut attendre de voir maintenant, c’est l’efficacité des stratégies, que ce soit du côté de Nintendo ou du côté des scalpers.

Il ne fait aucun doute que de nombreux observateurs surveilleront le lancement de la Switch 2. Le fléau des scalpers dépasse de très loin le jeu vidéo, que ce soit les événements, les objects de collection : tout ce qui peut avoir de la valeur pour une catégorie de la population peut être ciblée. Si la stratégie de Nintendo s’avère payante, il est probable que d’autres emboitent le pas au studio japonais…