Scalpers et spéculations – Sony contre-attaque

Plus de deux ans après sa sortie, il est encore difficile de se procurer une console PlayStation 5. Deux raisons sont principalement évoquées par Sony : la pénurie de matières premières et l’influence néfaste des scalpers et autres robots sur le système de vente. Face au premier point, peu de choses à faire vue la conjoncture actuelle. Concernant le second, Sony a décidé de passer à la vitesse supérieure. Afin de préparer au mieux l’arrivée sur le marché de son PS VR2, le constructeur japonais va mettre en place un système de régulation des achats.

Il est important pour Sony de ne pas rater le lancement de son produit phare de l’année 2023, prévu pour le 23 février prochain. Pour cela, deux promesses ont été faites par le constructeur. Tout d’abord, celle de proposer un stock suffisant en amont du lancement pour éviter que le produit ne se retrouve en rupture rapidement. Même si ça ne suffira pas à empêcher des scalpers d’acheter en quantité des PS VR2, cette précaution devrait empêcher les pirates de spéculer sur ces produits en cherchant à les revendre bien plus chers. C’est ce qui arrive en ce moment même avec la PS5 : peu de consoles produites dont un bon nombre acheté par des personnes peu scrupuleuses, et des consoles qui se retrouvent donc revendues à des prix exorbitants.

La seconde solution imaginée par Sony commence déja à faire grincer des dents du côté de certaines associations de consommateurs. La firme propose un nouveau système de sécurité, qui demande à l’acheteur de s’identifier avant de pouvoir accéder à la prévente du PS VR2. Déja considéré comme très intrusif par certains, il s’agira pour l’acheteur potentiel de prouver qu’il dispose de matériel Sony (PS4 ou PS5 notamment) à son domicile, et qu’il a déjà plusieurs heures de jeu à son actif. Sony souhaite ainsi éradiquer complètement le phénomène des scalpers, ceux-ci étant généralement gérés via des robots qui seraient incapables de répondre à ce système de sécurité.

En cas de réussite du lancement du PS VR2, Sony pourrait étendre ce système à ses autres produits, la PS5 en tête. À l’heure actuelle, la marque reconnait qu’utiliser l’historique des données de ses utilisateurs à une plus grande échelle est compliqué, à cause des lois sur la protection des données, mais ne ferme pas la porte dans le futur. Sachez qu’à l’heure actuelle, le système de sécurité n’est mis en place que sur le site officiel de Sony, et que vos achats de produits sur d’autres sites ne seront pas contrôlés. 2022 a été une très bonne année pour Sony, espérons maintenant que 2023 sera une grande année pour les milliers de vraies personnes désirant accéder à une PS5 à un prix raisonnable.