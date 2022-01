PlayStation – Pour faire face à la pénurie de PS5, Sony a un plan

La pénurie mondiale de semi-conducteurs affecte tous les constructeurs de matériels électroniques depuis le début de la fameuse pandémie dont-on-ne-dira-pas-le-nom. Chacun y va de sa solution en mode « sparadrap sur une jambe de bois », allant de la relocalisation de la production, au projet de Sony de construire ses propres usines pour renflouer les stocks de PlayStation 5 (entre autres).

Mais dans l’attente que ces solutions se mettent en place, la firme japonaise aurait d’ores et déjà déployé un plan de secours, histoire d’apaiser la grogne de celles et ceux qui peinent à trouver la si rare PS5. Selon un rapport de Bloomberg, Sony aurait initialement prévu de stopper la production de PS4 en 2021, mais a déclaré à ses principaux partenaires économiques que la construction de ce hardware continuerait durant toute l’année 2022.

Ce sera donc un million de nouvelles PS4 qui arriveront sur le marché cette année, compensant ainsi une partie de la pression mise sur la production de PS5, puisque le hardware PS4 nécessite des composants moins avancés. Cet élément vient éclairer la politique transgénérationnelle de Sony qui continuait de soulever de nombreuses interrogations chez le public.

Sony continuera donc de produire des titres AAA à la fois sur support PS4 et PS5 pendant encore quelques années à n’en pas douter. Les possesseurs de PS4 seront donc toujours chouchoutés par la firme japonaise, tant que la production de PS5 ne sera pas stabilisée. Si les joueurs seront les gagnants dans ce plan B, difficile de dire si ce sera le cas de l’art jeu vidéo.

Le développement de jeux cross-gen a toujours un impact sur les titres, quoi qu’en dise les studios et développeurs. Concevoir un soft sur un seul hardware avec la volonté de pousser au plus loin les possibilités de ce support n’exige pas la même démarche que de créer un titre qui doit s’adapter aux limitations techniques d’un hardware plus ancien. Les développeurs de Horizon Forbidden West ont beau hurler leurs grands dieux que le jeu ne souffrira pas sur PS4. On se demande tout de même dans quelle mesure des sacrifices ont dû être fait pour que le jeu tourne sur ce bon vieux parallélépipède noir.