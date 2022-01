PlayStation – Sony dévoile les jeux les plus téléchargés de 2021

Le début d’année est souvent l’heure du bilan pour la presse spécialisée, mais aussi pour les principaux acteurs du paysage vidéoludique international. Sony ne déroge pas à cette règle, et a livré sur son PlayStation Blog le top 20 des jeux les plus téléchargés sur son shop en ligne au cours des douze derniers mois sur les hardwares PS4, PS5 et PSVR, pour les continents américain et européen.

Sans grande surprise, les jeux de sports dominent les classements. FIFA 22 règne en maître incontesté, étant le titre le plus téléchargé sur PS4 et PS5 en Europe. On notera que FIFA 21 fait toujours partie du classement, ce qui s’explique par la date de lancement de FIFA 22 en septembre 2021. Son prédécesseur a donc eu tout le loisir de se faire son trou.

En Amérique du Nord, NBA2K22 remporte la palme sur PS5, alors que l‘increvable Gran Theft Auto V reste le jeu n°1 du classement PS4 au Canada et aux USA, démontrant une fois encore son incroyable longévité. Rappelons que le jeu est sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS3, et en 2014 sur PS4 et Xbox One. Du côté du PlayStation VR, les tops USA et Europe sont assez similaires, avec Beat Saber, Job Simulator et Superhot VR aux trois premières places.

Pour ce qui est des free-to-play, c’est sans aucune émotion que l’on apprend que Fortnite fait top 1, talonné par Rocket League et Call of Duty: Warzone. On remarquera tout de même dans le classement européen la double entrée du médiocre eFootball PES 2021 LITE et de la catastrophe industrielle eFootball 2022.

Les franchises annuelles prisées du grand public confirment donc leur excellente santé. Les Battlefield, Call of Duty, Far Cry et Assassin’s Creed sont tous bien installés dans ces tops. On remarquera tout de même la présence des excellents It Takes Two, Deathloop, Kena: Bride of Spirits et Marvel’s Guardians of the Galaxy dans ces classements. Il est rassurant de voir que même de nouvelles IP parviennent à trouver leur place dans les bibliothèques virtuelles des joueurs.