Notre triforce des meilleurs jeux vidéo de l’année 2021

Nous y sommes, l’année 2022 nous tend les bras, pleine de belles promesses et de sorties mémorables. Mais avant de s’y plonger corps et âme (pas le choix de toute façon), un bref retour en arrière nous semble intéressant. Et oui, quelles sont nos jeux vidéo préférés de 2021 ? Malgré la longue liste de reports, l’année dernière fut riche en sorties et en surprises. Vous l’avez certainement remarqué, les tops en tous genres fleurissent dans les différentes rédactions, et il était hors de question d’y échapper. Sauf qu’au lieu d’éditer des tas de catégories avec des tas de titres, nous avons seulement retenu trois jeux vidéo divisés en trois catégories distinctes :

Jeu de l’année avec pour nominés : It Takes Two, Forza Horizon 5, Resident Evil Village, Metroid Dread et Returnal Meilleur jeu indépendant avec Kena: Bridge of Spirits, Sable, Death’s Door, Loop Hero et Lost in Random Meilleur jeu multijoueur avec Call of Duty: Vanguard, Halo Infinite, Battelfield 2042, Fortnite S3 et New World

Jeu vidéo de l’année : It Takes Two

Grand vainqueur des Games Awards 2021, It Takes Two a su marquer un large public de par son originalité et son gameplay entièrement pensé pour de la coopération. Le jeu regorge de bonnes idées et se renouvelle sans cesse pour afficher quasiment aucun temps mort. Ce dernier traite de l’amour avec amour, et ça fait du bien, surtout par les temps qui courent.

Placer It Takes Two en haut du podium envoie un message fort aux développeurs : il ne suffit pas d’être un AAA pour marquer. On espère que son succès favorisera la création de jeux coopératifs (en local comme en ligne), genre cruellement en manque sur ces dernières années. Jouer, c’est bien, mais à plusieurs et en équipe, c’est mieux non ?

Jeu indé de l’année : Kena: Bridge of Spirits

Nous y avons cru dès le début. Dès ses premières images, notre attention était captée. Les yeux rivés sur les trailers, nous attendions de pied ferme la première production du studio Ember Lab. Et nous avons eu raison. Kena: Bridge of Spirits fait indéniablement partie des grandes réussites de cette année 2021. Sans réinventer quoi se soit, le jeu nous projette dans un monde fascinant modelé pour de l’exploration et de l’étonnement.

Il y a fort à parier que nous entendrons encore d’Ember Lab dans un futur proche, le studio a amplement fait ses preuves pour jouer dans la cour des grands. On a hâte de découvrir leur prochain projet. En attendant, si ce n’est pas déjà fait, allez jouer à Kena: Bridge of Spirits, on en revient avec quelques étoiles dans les yeux.

Jeu multijoueur de l’année : New World

On attendait Amazon Games au tournant, et malgré de nombreuses difficultés rencontrées durant son développement, New World a bien ouvert ses portes aux joueurs cette année 2021. Le défi était de taille : proposer un MMORPG assez solide pour percer dans un contexte très concurrentiel (coucou Final Fantasy XIV). Le titre a misé sur la notion de liberté avec quasiment aucune limite pour le joueur. Classe, métier, tout est personnalisable de manière instantannée. Maintenant, un jeu multijoueur et plus exactement un MMORPG se juge surtout avec le temps. Et nous verrons bien si New World réussit à agrandir et à maintenir sa communauté de joueurs dans les mois à venir.

Voilà qui termine notre maigre sélection des meilleurs jeux de 2021. Et vous ? Quels sont les jeux vidéo favoris sur cette année écoulée ? N’hésitez pas à nous indiquer votre liste dans les commentaires.