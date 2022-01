Naughty Dog – De nombreux projets pour 2022 ?

Les fans du studio, ou plus précisément des jeux Naughty Dog, attendent le retour des grandes séries ou de nouveaux projets. En 2022, entre les projets déjà annoncés et les espérances, on a de quoi spéculer. Le studio n’a officiellement annoncé aucun nouveau jeu en développement, et à part Uncharted, le film prévu pour le 18 février (Tom Holland est d’ailleurs venu en parler à la conférence de presse de Sony), et la série HBO The Last of Us, les informations concernant les développements prévus par Naughty Dog sont minces. Pourtant, ils n’ont pas l’air de chômer, si l’on en croit les paroles du co-président du studio à la conférence de presse :

Nous mourrons d’envie de partager avec vous les nombreux projets de jeux sur lesquels on travaille à Naughty Dog

On aura sûrement donc de nouvelles informations tout au long de l’année 2022. Mais pour spéculer un peu, car on aime ça, on peut évoquer la série Jak and Daxter, qui aurait bien besoin d’une vraie suite, après le dernier jeu « The Lost Frontier » en 2009. Même si rien n’est à ce jour en droit de nous faire espérer une suite, Neil Druckmann n’a effectivement pas dit explicitement que cela n’était pas possible. Pouvons-nous donc espérer un nouvel opus de Jak and Daxter ?

Par ailleurs, en juillet cela fera 2 ans que The Last of Us, devenu GOTY, est sorti. Le mode multijoueur de TLOU 2 n’est pas un fantasme, étant donné qu’il était déjà en développement avant la sortie du deuxième opus, mais avait été mis rapidement de côté car il prenait trop de temps et d’énergie à l’équipe qui devait tout de même se concentrer sur la campagne solo. Alors ce mode multijoueur, nommé « Factions 2 » est toujours en développement, si on en croit les recherches d’emploi liées à la monétisation pour ce projet (et oui, même dans The Last of Us, il risque d’y avoir des microtransactions). On n’évoquera que très rapidement la possibilité d’avoir des informations concernant la suite de la série, TLOU 3, cela n’est sûrement pas prêt d’arriver avant un moment.

Et pour revenir à l’autre série majeure de Naughty Dog, Uncharted, le studio pourrait aussi travailler sur une suite à Uncharted: Lost Legacy (2017), mettant en scène Chloe Frazer et Nadine Ross. Des suites qui pourraient sûrement voir le jour exclusivement sur PlayStation 5.

Beaucoup de projets potentiels donc concernant Naughty Dog, un des studios les plus appréciés de ces dernières années. Et pour cause, sur beaucoup de plans, il a su révolutionner le JV à bien des égards, et continue de grandir pour développer son univers au delà des frontières vidéo-ludiques. On espère tout de même que le studio ne retombera pas dans les travers du crunch, même si c’est malheureusement à prévoir.