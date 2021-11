Uncharted, le film – Compliqué d’incarner Nathan Drake !

Qu’il est compliqué de se mettre dans la peau d’un chasseur de trésors qui fait le tour du monde ! Uncharted, le film, arrive bientôt au cinéma. Cela fait 10 ans littéralement qu’il aurait dû être sorti, mais par manque de budget, des réalisateurs qui abandonnent le projet, Uncharted n’a jamais vu le jour, jusqu’à aujourd’hui. On le sait depuis un peu plus d’un an déjà, c’est bien notre Spidey préféré, Tom Holland qui va enfiler la veste d’aventurier de Nathan Drake.

On doutait pas mal de la capacité de l’acteur à jouer le personnage principal de la série Uncharted. Nathan Drake et Tom Holland, c’est un peu un oxymore. On ne veut pas remettre en cause les compétences d’acting de Tom Holland, sa popularité est indéniable, mais son style teenager dénote pas mal avec le feeling aventurier trentenaire que l’on ressent en jouant Drake. Alors oui, le film est un préquel, donc c’est tout à fait normal que Nathan Drake soit beaucoup plus jeune, mais les puristes sont un peu rebutés par ce casting.

Là où on veut en venir, c’est que même l’acteur lui-même a avoué dans une interview pour GQ être complètement lessivé par ce rôle. (traduction libre)

Je n’avais jamais vraiment réalisé à quel point j’avais de la chance que Spider-man porte un masque, parce que toutes ses cascades dans ces films, c’est du CG. Dans Uncharted, c’est juste moi en chemise et en pantalon. Le film m’a complètement épuisé.

C’est sûr que ce n’est pas vraiment la même. Dans Uncharted, l’acteur ne peut plus faire semblant, il est même allé jusqu’à développer une tendinite pour le rôle de Nathan Drake. Son investissement pour le film est réel, on ne peut lui enlever ça, et Tom Holland a tellement été surmené pour ce rôle que d’après ses dires, une grosse pause va s’imposer pour lui après Spider Man: No Way Home, qui ne lui a laissé que trois jours de vacances après Uncharted avant de démarrer.

Quand on voit la difficulté que le film a eu de sortir, après toutes ces années de déceptions, on ne peut qu’essayer d’avoir un regard bienveillant et d’attendre au moins la sortie pour se faire un vrai avis. Avec des pointures comme Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) en tant que réalisateur, ou encore Mark Wahlberg (Les Infiltrés, Ted, Fighter…) en Victor Sullivan, le mentor de Drake, on espère que Uncharted le film rendra hommage comme il se doit à toute la franchise.

Alors même si c’est un préquel, on reconnait quand même pas mal d’éléments des jeux vidéo, dont le 4 avec le bateau pirate au fond de la grotte et la croix de Saint Dismas que l’on doit dérober au début du jeu. Le film semble avoir pris beaucoup de références à toute la série Uncharted, et vu ce que ça a été de tourner ce long métrage, il ne faudra sûrement pas s’attendre à une suite. Mais le résultat final sent quand même très bon. Verdict final le 18 février prochain dans vos salles de cinéma !