Sable et d’autres jeux Raw Fury bientôt adaptés en série télé ?

Il est loin le temps où le jeu vidéo était, à l’instar des mugs, un vulgaire support servant à promouvoir des productions cinématographiques ou télévisuelles. Non seulement le jeu vidéo n’a plus besoin du cinéma pour proposer de nouveaux univers imaginaires, mais c’est aujourd’hui lui qui les fournit ! Après les adaptations en séries live ou animées de Castelvania, The Witcher (oui, c’était d’abord une série de romans, mais c’est bien des jeux dont la série s’inspire…), Resident Evil, et bientôt The Last of Us, les grands et petits écrans continuent de puiser dans la culture vidéoludique pour se fournir en nouveautés.

C’est ainsi l’un des gros éditeur de la scène indépendante, Raw Fury (Sable, Call of the Sea), qui vient de signer un partenariat avec Dj2 Entertainment, spécialiste de l’adaptation d’œuvres vidéoludiques ayant notamment travaillé sur le succès surprise au cinéma de Sonic the Hedgehog.

Le partenariat concerne les adaptations des jeux suivants : Sable, Night Call et Mosaic. On imagine déjà un anime Sable qui servirait d’héritiers aux Mondes Engloutis, déjà très inspirés par le travail de Moebius, et empreints, comme le jeu des studios Shedworks, d’une certaine mélancolie. Quant à Night Call, le jeu de taxi aux accents de film noir pourrait être adapté au format court, où chaque épisode serait l’occasion de rencontrer un nouveau client et d’entendre une nouvelle histoire, tour à tour absurde, triste, humoristique, ou d’actualité… Comme dans le jeu ! On ne voit par contre pas comment les producteurs pourront adapter Mosaic, déjà plutôt bancal de par la thématique abordée par le jeu : l’ennui.

« Un partenariat avec Dj2 semblait fait pour Raw Fury. Leur créativité et leur capacité à se saisir de l’essence de chaque jeu pour les transformer en une nouvelle œuvre d’art correspondent parfaitement à la vision de Raw Fury, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler ensemble et de voir ce qui nous allons créer. » – Jonas Antonsson, PDG de Raw Fury (traduit par la rédaction)

De son côté, le PDG et fondateur de Dj2 Dimitri M. Johnson ajoute que ce partenariat permettra à sa société de « commencer à développer des adaptations avant même que les jeux ne soient sortis, et ainsi d’avoir une plus grande synergie entre les différents médias ». Doit-on alors imaginer des stratégies cross-médias pour les prochains jeux Raw Fury ? Notons que d’autres jeux Raw Fury sont aussi envisagés par Dj2, même si rien n’a été décidé pour eux : Call of the Sea, Dandara ou The Signifier. Et en attendant, Dj2 travaille déjà sur un projet très excitant : une série télé basée sur Disco Elysium !