Uncharted, le film – Un second trailer bourré d’action

C’est la dernière ligne droite avant la sortie officielle du film Uncharted. Sony Pictures continue de nous abreuver en diffusant un deuxième trailer, rajoutant plus d’une minute à la première bande-annonce. Entre Venom, et surtout la sortie de Spider-Man: No Way Home, Sony Pictures enchaîne les blockbusters. Pour rappel, le film Uncharted est un préquel à l’historie des jeux, mettant en avant un Nathan Drake (interprété par Tom Holland) assez jeune et un Victor Sullivan (Mark Wahlberg) qui a lui aussi pris un sacré coup de jeune. Un préquel un peu particulier, car il mélange des éléments de tous les épisodes vidéoludiques. Conclusion : il n’y aura probablement qu’un seul volet en adaptation cinéma.

Comme on a pu le voir précédemment, certains éléments du premier trailer faisaient déjà référence à Uncharted 4: A Thief’s End, comme la quête de la croix de Dismas, ou encore le bateau d’Henry Avery. Dans cette seconde vidéo, il est maintenant question du frère de Nathan Drake : Sam. Reste à savoir s’il sera bien présent dans le film. Mais on a aussi des références à Uncharted 2: Among Thieves avec Chloé, une autre chasseuse de trésor qui a lié certaines relations avec Nate, et qui est aussi la protagoniste d’Uncharted: The Lost Legacy.

La série Uncharted est connue pour être très épique et spectaculaire. Et comme à l’image des jeux, une des dernières scènes du trailer où l’on voit deux hélicoptères transportés des navires pirates en vol transpire du même effet. Si vous allez voir le film sans connaître la série, vous l’apprécierez autant que si vous vous attendez à un bon film d’action. C’est en tout cas ce que pense le réalisateur Ruben Fleischer sur le site officiel de Naughty Dog :

« J’ai fait un film pour les fans hardcores et ceux qui ne sont pas familiers avec la franchise et que les deux soient autant divertis par ce film incroyable et bourré d’action. »

C’est tout de même le premier film de PlayStation Productions, une entité créée spécialement pour adapter sur grand écran les exclusivités Sony. On espère que ce film sera tout aussi « incroyable » que prévu étant donné que PlayStation Productions est à l’origine de la série HBO The Last of Us et de l’adaptation en live-action d’un film Ghost of Tsushima. Le film Uncharted sort le 18 février prochain, de quoi se faire une idée concrète de la première adaptation.