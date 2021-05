Uncharted 4 – Nathan Drake confirme son arrivée sur PC

On sait déjà depuis plusieurs mois que Sony lorgne du côté du PC et que la firme japonaise prévoit d’y envoyer quelques grosses licences, histoire de leur donner un second souffle (et refaire le plein niveau porte-monnaie). Après Horizon Zero Dawn et Days Gone, c’est donc au tour de Uncharted 4 de se profiler à l’horizon pour les joueurs PC.

Pour être clair concernant cette annonce, il faut savoir que cette information nous vient d’une conférence au cours de laquelle Sony s’est récemment adressé aux investisseurs, et y a révélé qu’un autre de ses jeux exclusifs allait être porté sur support Windows. Cette présentation aux investisseurs de Sony contenait une diapositive particulièrement intéressante, qui a révélé qu’Uncharted 4 sortira sur PC.

Il semble que la société japonaise adopte pleinement la stratégie consistant à déployer ses principaux jeux first-party sur PC pour deux raisons. Tout d’abord, elle essaie d’accroître ses retours sur investissements : le fait de sortir des jeux sur deux plates-formes permet de faire coup double (le nombre de PC vendu fin 2020 s’élevait tout de même à 70 millions et on chiffre le parc de PC mondial à près d’un milliard).

L’autre raison est d’essayer d’augmenter le nombre de fans de la marque Sony chez les joueurs PC, en les appâtant avec de gros blockbusters. De quoi les pousser à investir dans des consoles PlayStation. Après deux beaux appâts avec Horizon Zero Dawn et Days Gone, Sony sort l’artillerie lourde. Compte tenu de la popularité d’Uncharted 4 qui conserve son statut de chef-d’œuvre cinq ans après la sortie initiale du jeu, la démarche pourrait s’avérer particulièrement fructueuse pour Sony sur le long terme.

Autre petit point sur lequel nous attirons votre attention : sur cette même diapositive, regardez ce petit logo discret en bas à gauche… C’est bel et bien un logo qui augure l’intention de PlayStation de s’étendre aussi sur mobile ! Avec quels titres ? Pour l’instant nous n’en savons pas grand chose, d’autant plus que porter des jeux first-party sur des smartphones semble tenir du sacerdoce.

L’avenir ne manquera pas de nous éclairer sur les intentions de Sony concernant le PC et les mobiles. Et vous, quels titres PlayStation aimeriez-vous voir porté sur PC ? Et pourquoi Bloodborne ?