Après Days Gone, vers une sortie de plus de jeux PlayStation sur PC ?

L’excellent accueil qui avait été réservé à Horizon Zero Dawn lors de sa sortie PC a peut-être donné des idées à Sony. En tous cas, c’est ce que laisse à penser la page Steam de PlayStation Studios, comme l’a repéré le site VideoGamesChonicles.

En effet, ce sont aujourd’hui 6 jeux PlayStation qui sont disponibles via Steam : Helldivers, Everybody’s Gone to the Rapture, Guns Up!, Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds et depuis aujourd’hui même, Days Gone. En incluant les DLC, ce sont donc 27 “objets” qui figurent en tout et pour tout sur le store.

Pourtant, l’onglet “À propos” mentionne 44 jeux ! Ce sont donc presque 20 articles qui seraient prêts à être listés ? Précisons d’emblée que pour Steam, les DLC sont ici comptabilisés comme des jeux, il ne faut donc pas s’attendre à une vingtaine de titre, mais peut-être à deux ou trois jeux, accompagnés de DLC.

Alors à quoi s’attendre ? Des sorties conjointes PS5 – PC ? Ou, comme c’était le cas avec Horizon, des ressorties de jeux qui ont plus ou moins fini leur carrière sur PlayStation 4, et dont l’arrivée sur PC permet à la fois de continuer à capitaliser sur le titre, mais aussi de garder une licence “vivante” et dans l’actu en attendant une suite sur les consoles de Sony ?

Sous cette description, on imagine bien voir arriver des épisodes passés d’Uncharted en attendant un éventuel nouvel épisode sur PlayStation 5. De même pour God of War.

Un titre comme Ghost of Tsushima, qui a connu un joli succès en forme d’au-revoir à la PlayStation 4 pourrait lui aussi arriver sur PC. Enfin, une sortie sur Steam serait aussi un très bon moyen de revivifier le Dreams de Media Molecule, et de renforcer une communauté qui peine à s’imposer, malgré toutes les qualités du titre. Titre, d’ailleurs, dont s’emparerait plus facilement les joueurs PC.

Les possibilités ne manquent donc pas… Et vous, y a-t-il une licence exclusive à la PlayStation que vous souhaiteriez particulièrement voir arriver sur PC ? En attendant, vous pouvez découvrir dès aujourd’hui Days Gone sur Steam, et ainsi aller peut-être signer des pétitions aux côtés des joueurs qui réclament une suite !