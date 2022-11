Les pré-inscriptions pour le PSVR2, c’est maintenant

C’est hier, mardi 15 Novembre que Sony a ouvert les pré-inscriptions pour les joueurs intéressés par l’acquisition du PSVR2. Concrètement, l’inscription proposée via ce lien n’est pas une garantie de pouvoir précommander le pack. Il s’agit de montrer que vous êtes intéressés, et cela vous donnera une chance d’être recontacté plus tard par Sony.

Si vous êtes intéressé par le futur du jeu VR, et au vu des difficultés d’approvisionnement en pièces qui touchent la PlayStation 5 depuis maintenant deux ans, nous ne pouvons que vous conseiller de vous préinscrire pour avoir une chance d’accéder aux premiers packs disponibles.

Pour rappel, la sortie officielle du PSVR2 est annoncée pour le 22 Février 2023, et une vingtaine de jeux sont déjà annoncés en développement, parmi lesquels Résident Evil Village , The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, No Man Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

Pour pouvoir utiliser le PSVR2, il faudra posséder une PS5 et un compte Playstation Network au préalable, puis débourser ensuite une somme comprise entre 599,99 euros et 649,99 euros en fonction du pack désiré.

Ici, vous trouverez le trailer de lancement des pré-inscriptions accompagné de l’annonce d’un gros jeu day-one: Horizon Call of the Mountain.

Si vous êtes possesseur d’une Xbox Series, il vous faudra sans doute être très patient pour pouvoir profiter d’un service VR. Du côté de Microsoft, aucun projet en vue, et Phil Spencer, directeur des projets Xbox n’a pas semblé faire une priorité de la réalité virtuelle… pour le moment.

« Je pense que l’innovation matérielle est formidable et qu’elle constitue un outil important. Mais pour l’instant, j’ai décidé de rester davantage du côté du logiciel. Je pense que cela sera plus efficace à long terme, et vous savez, j’applaudis ce que Sony fait, j’applaudis ce qu’Oculus fait, ce que Valve a fait. » – Phil Spencer, dans une interview pour le Wall Street Journal

La route semble donc bien dégagée pour Sony, et cela semble parti pour durer. Il faut maintenant conclure l’essai avec le PSVR2. En cas de réussite, il sera difficile de déloger Playstation sur cette génération de console. En cas d’échec, il y aura toujours une place à prendre…