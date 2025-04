Resident Evil – Des promesses réalistes pour le prochain film ?

En ce début d’année 2025, un nouveau projet de film destiné à la licence Resident Evil se faisait connaître. Un projet qui revenait au jeune cinéaste du film d’horreur Barbare, le dénommé Zach Cregger. Et si son travail précédent incite à la confiance, il reste tout de même légitime d’éprouver des doutes quant à la qualité du prochain métrage programmé. Un sentiment qui ne peut que se comprendre quand on redirige nos regards sur les productions d’Anderson ou du plus récent Welcome to Racoon City.

Cependant, malgré la méfiance ambiante, les derniers propos de Cregger auront probablement de quoi rassurer. Le réalisateur, en effet, a pu fournir quelques éléments concernant sa vision artistique, lesquelles appuient avant tout sur la volonté du metteur en scène d’instiller dans son œuvre ce qui fait l’ADN des jeux. Ainsi, c’est vers la “peur” dépeinte par les opus originaux (du moins les premiers) que Cregger souhaite nous diriger.

Un but louable. Maintenant, il ne reste qu’à voir l’exécution de la chose. Et là encore, Cregger laisse un indice laissant entrevoir quelque chose d’intéressant. Le réalisateur parle, en effet, de son film en des termes desquels semblent se profiler une atmosphère d’angoisse, qui pourrait probablement être renforcée dans la réalisation par une espèce d’économie dans le casting. Voici ce qu’il en dit :

“Dans presque tous les jeux Resident Evil, il y a un moment où vous vous retrouvez dans un passage sombre, où votre santé est presque nulle et où il n’y a aucun moyen de s’en sortir. […] Mon film sera construit dans l’esprit de ces jeux et suivra un protagoniste central d’un point A à un point B, alors qu’il s’enfonce dans l’enfer.”

Cregger ferait-il une croix à ce fan service inhérent aux adaptations, consistant entre autres à empiler tout un tas de personnages caractéristiques histoire de flatter le peuple d’aficionados ? C’est que l’on espère de voir, et notamment dès les présentations qui précéderont la sortie en salles. Mais, pour l’instant, l’heure est plutôt à l’attente et à la spéculation pour ce film dont on ne sait encore rien si ce n’est la rumeur de la présence de l’acteur d’Euphoria, Austin Abrahams ou même celle de l’actrice oscarisée Mickey Madison.

Patience donc. Néanmoins, pour être tout à fait honnête, ici, on ne sera certainement pas les premiers à s’enthousiasmer. Quand l’on connaît toutes les contraintes et difficultés qui accompagnent souvent, si ce n’est toujours, les productions de la sorte, on peut logiquement en avoir peur…