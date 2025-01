Resident Evil – Zach Cregger (Barbarian) en charge du prochain film

C’était l’évidence même, mais la suite de Resident Evil: Welcome to Raccoon City ne verra jamais le jour sur les écrans de cinéma. En effet, le film ne parvint pas à répondre aux attentes au box office mondial, et fut même qualifié bien des fois de four monumental si on compare ses chiffres à ceux de l’heptalogie mettant en scène Milla Jovovich. Et c’est donc un nouveau reboot qui a été annoncé avec une surprise de taille, puisque le réalisateur retenu fait partie des noms en vue à Hollywood.

Et c’est d’ailleurs l’heure de la petite recommandation maison, parce que si vous n’avez pas vu Barbare (Barbarian en VO), nous ne pouvons que vous le recommander. C’est en effet le film qui a fait connaître le réalisateur Zach Cregger, personne à qui a été confiée la réalisation du prochain reboot de Resident Evil. Long-métrage horrifique à la réalisation quasiment parfaite et au suspense absolument effrayant, il fit du bruit lors de sa sortie en 2022, rapportant près de 45 millions de dollars dans le monde, rentabilisant ainsi plus de dix fois son budget.

C’est donc une très bonne nouvelle pour la saga de Capcom d’accueillir un tel réalisateur sur une adaptation, parce qu’entre le dernier film en date et la série Netflix totalement ratée et qui n’aura pas de saison 2 d’ailleurs, on s’inquiétait un peu quant au devenir de la licence en live action. S’il sera toujours produit par Constantin Film qui détient les droits depuis les années 90, PlayStation Productions va aussi coproduire. Chose étonnante, sachant que la branche de Sony n’a encore jamais travaillé sur une adaptation qui n’appartient pas à son catalogue de jeux first party.

Par ailleurs, quatre studios se livrent actuellement une petite guerre d’enchères pour acquérir les droits de distribution du long-métrage, dont, selon les dernières rumeurs, Warner Bros. ou encore Netflix. Et tout ceci va dans le bon sens, puisque si autant de distributeurs s’intéressent au projet, c’est qu’il a été bien vendu par les producteurs, avec en prime un réalisateur bankable. La présence de Sony doit aussi jouer en sa faveur, car c’est là la promesse d’un film au moins satisfaisant visuellement, comme Uncharted, évitant alors la monstruosité qu’était Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Par ailleurs, si l’on ne sait encore rien du synopsis, même si on nous a encore promis une adaptation fidèle à l’esprit horrifique des premiers Resident Evil, on note tout de même la présence de Shay Hatten en tant que coscénariste sur ce reboot. Il a notamment travaillé sur les deux derniers John Wick, Army of the Dead, ou encore sur l’exécrable duologie Rebel Moon qui fait office de petite tache sur son curriculum vitae.

Pour conclure, et même si les dernières adaptations live action de la saga Resident Evil ne nous ont pas convaincus, on reste confiant quant à ce prochain reboot. Tout simplement parce qu’un réalisateur avec une vraie vision et un savoir-faire va le tourner, mais aussi parce que Sony Productions est impliqué, alors que la licence n’a plus le droit à l’erreur.