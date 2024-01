À défaut d’innover, Konami continue de servir ses vieilles recettes

Voilà bien des années maintenant que Konami, autrefois fleuron du jeu vidéo japonais, n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis le départ avec pertes et fracas de Kojima Hideo en 2015, plus rien ne va. Entre productions bâclées (comme e-football) et décisions particulièrement déplorables, comme celles tournant autour des détestables NFT, la firme nippone fait régulièrement l’objet de rumeurs de rachat par l’un des ogres de l’industrie souhaitant faire main basse sur les licences mythiques de l’éditeur.

Pourtant, presque miraculeusement, l’entreprise a conservé son indépendance et tente peu à peu de retrouver ses lettres de noblesses. Et pour se faire, quoi de mieux que de se resservir de ses légendes d’antan pour redorer son blason ? Et si on regrette que le côté mercantile ait pris le pas sur le soin qu’aurait mérité la compilation Metal Gear Solid, d’autres, moins connues du grand public, nous redonnent peu à peu confiance en la capacité de Konami à sortir de bons jeux vidéo, ou du moins à en confier les rênes à de talentueux développeurs.

Alors certes, on ne peut pas dire que l’éditeur se soit bien foulé pour ses compilations Castlavania, mais d’autres licences telles que, si on en croit les premiers visuels (on croise fort les doigts), Silent Hill 2 et Metal Gear Solid 3, voire, dans une moindre mesure, Getsufumaden, bénéficie d’une attention plus accrue afin d’en respecter l’œuvre originale.

Mais ces futurs ne sont pas encore écrits et en attendant que deux des plus grands hits de la firme ne ressortent dans un nouvel écrin, ce sont d’encore plus anciennes légendes dans lesquelles nous allons pouvoir très prochainement nous replonger. En effet, les retours de Rocket Knight et Felix the Cat, dans deux compilations distinctes, viennent d’être confirmées pour notre plus grand plaisir.

Si vous ne connaissez pas ces licences, sachez qu’elles font partie des plus mémorables de l’ère 8 / 16bit. Les épisodes de Felix The Cat de 1992 (sur NES) et 1993 (sur Game Boy), développés par Hudson Soft mais sous l’égide de Konami depuis leur fusion en 2012, seront donc remis au goût du jour avec, comme à l’accoutumée, les options de confort supplémentaires qui vont bien tels que les fonction « Rewind » ou les sauvegardes instantanées.

Beaucoup plus indispensables encore, trois opus de Rocket Knight, à savoir Rocket Knight Adventure, Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 et Sparkster sortis sur SNES et MegaDrive, incontournables du milieu des années 90, seront aussi de retour. Par ailleurs, en plus des options modernes suscitées, cette compilation bénéficiera d’une nouvelle cinématique d’introduction, d’un mode musée ainsi que d’un boss rush. De quoi justifier un passage à la caisse ? Sans doute pas, mais on va quand même y passer.

Car, cerise sur le gâteau, ces deux compilations sortiront en éditions physiques simples et collectors chez les américains de Limited Run Games. Rien de bien surprenant d’ailleurs puisque ces portages se feront grâce à leur moteur maison, le Carbon Engine. Il est à noter également qu’une troisième compilation de titres Konami serait aussi en préparation, mais aucun nom n’a pour le moment filtré.

Et là ce sont trois noms qui nous viennent en têtes, trois fantasmes presque. Gradius et Parodius, deux icônes du Shoot’em up ayant marqués leur époque, et surtout Suikoden, une licence qui devrait faire parler d’elle en cette année 2024 avec les deux premiers épisodes, en cours de remake, et sa suite spirituelle, Eiyuden Chronicles: Hundred Heros. Et si Konami nous sortait de derrière ses fagots une compilation des épisodes trois à cinq ? On en frétille d’avance…