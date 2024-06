Slitterhead – C’est la douche froide pour le nouveau jeu du père de Silent Hill

On l’attendait avec impatience ce trailer, et autant dire que la douche en fut d’autant plus froide, voire glaciale. Slitterhead, prochain jeu du créateur de Silent Hill, Siren ou encore Gravity Rush, a eu le droit à un trailer de gameplay lors du Summer Game Fest, et alors que tout le monde attendait un nouveau banger de la part de Keiichiro Toyama, ce fut, dans notre cas, une désillusion totale. La faute a un gameplay qui ne parvint pas à nous convaincre, à des graphismes d’un autre, à une présentation au framerate à l’ouest et surtout à une ambiance qui nous a totalement laissée de marbre.

Pour tout vous dire, la bande-annonce démarrait bien, laissant même espérer de Slitterhead qu’il soit une sorte de thriller bien glauque se déroulant dans une ville inspirée du Hong Kong des années 90. Malheureusement, et dès lors que l’on eut un gros aperçu du gameplay, la hype retomba comme un soufflet. Le jeu n’a jamais été annoncé comme une expérience horrifique stricto sensu, mais on ne s’attendait pas non plus à être face à un gros jeu d’action qui s’annonce tout de même bourrin et davantage bordélique. Certes, il demeure une bonne idée qui semble issue du premier jeu de David Cage, The Nomad Soul. On peut en effet changer à volonté de corps en projetant ce qui parait être notre âme dans une autre personne. En combat, on peut ainsi switcher de personnages à l’envie et en profiter pour prendre l’ascendant sur notre adversaire en utilisant diverses armes et compétences liées à la personne que l’on contrôle à l’instant T.

Cependant, tout ceci nous a paru bien brouillon, et on a aussi trouvé que les ralentis marquants chacun de nos coups portés au corps-à-corps lors de l’impact étaient totalement abusés et donnaient une impression de cut constant à l’action. Il paraîtrait que Slitterhead est une sorte de monde ouvert ou d’open-field et que l’on puisse y naviguer de différentes manières. À pied ou en jonglant de personnes en personnes, ce qui nous permettra d’atteindre des lieux qui nous paraissent inatteignables de prime abord. D’ailleurs, seules les séquences présentées de la sorte nous ont paru un brin jouissive et l’on espère qu’elles ne sont pas toutes scriptées.

Pourtant, cela n’a pas suffi à nous convaincre, et malgré une ambiance assez réjouissante, nous rappelant Parasite, nous ne sommes pas très optimistes quant au premier jeu de Bokeh Game Studio. On mettra les très grosses limitations techniques du titre sur le compte de la jeunesse et du manque de moyen surement, mais on peine à retrouver pour le moment le savoir-faire de Toyama en Slitterhead. Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise et peut-être que manette en main toutes nos craintes s’effaceront, mais pour le moment, nous ne pouvons que nous ranger du côté de l’adage qui dit que prudence est mère de sureté. Nous verrons bien le 8 novembre prochain, date de sortie du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.