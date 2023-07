Slitterhead – Un jeu d’horreur loin d’un Silent Hill ?

Révélée à l’occasion des Game Awards 2021, la dernière création du papa Silent Hill et du studio qu’il a fondé en 2020 (Bokeh) se fait depuis bien discrète. Ce que l’on a vu durant la cérémonie des récompenses constitue à peu près tout ce que l’on sait sur le jeu. Et d’après cette très succincte cinématique diffusée, on nous promet une œuvre des plus sanguinolentes et horrifiques. Ce qui n’est point étonnant : cette configuration sied à merveille à l’homme à la tête du projet.

Slitterhead est forcément scruté par les amateurs de sensations fortes, d’autant qu’il bénéficie de quelques noms avantageux. Non seulement, il y a Keiichiro Toyama – comme dit plus haut – mais aussi celui qui a participé à l’identité musicale de la cultissime saga qu’est Silent Hill : le très estimé Akira Yamaoka, que l’on vient d’ailleurs de voir à l’exercice dans Decarnation. Néanmoins, l’orientation du jeu pose quelques questions. Bien que plusieurs éléments nous certifient la présence de créatures terrifiantes (qui nous rappellerons légèrement le Parasyte de Hitoshi Iwaaki) et une atmosphère assez glauque, la tonalité, elle, trahissait plutôt une direction plus axée vers l’action.

Et, évidemment, ce doute subsistera encore jusqu’à ce que l’on veuille bien daigner y mettre clairement un terme. Peut-être serait-ce même prochainement au cours des autres événements estivaux qu’il nous reste encore, à l’instar de la Gamescom ou du Tokyo Game Show. Mais, en patientant jusqu’à cette éventualité, on peut s’arrêter quelques instants sur l’une des dernières vidéos montrant les coulisses de la production, qui donne quelques éléments à exploiter.

Ainsi, dans le peu d’images mises à notre disposition (lesquelles concernent une version pré-alpha du jeu), on nous fournit de légères indications. Slitterheard tend à proposer un cheminement à la troisième personne qui nous enverra logiquement face aux créatures dévoilées dans la toute première cinématique servant à lever le voile sur le jeu. Et il semble effectivement que ce que l’on nous offrira sera assez mouvementé où notre héroïne (du moins, c’est ce qu’il semble être le cas), combattant au corps-à-corps, aura la possibilité de mettre à profit pouvoirs ou autres compétences.

Certes, cela n’empêchera sans doute pas le soft de posséder une teneur « d’épouvante », assez « acceptable », mais la direction vers ce côté action n’aurait pas tendance à l’atténuer ? En tout cas, les joueurs peuvent le craindre. Généralement, ce mélange des genres est souvent préjudiciable à l’horreur. Les séries des Dead Space et Resident Evil en sont, par exemple, de très bons témoins.

Dans une interview accordée à PC Gamer, en février 2022, Toyama déclarait en effet cette volonté, en rassurant notamment sur l’existence de passages plus « calmes », plus « terrifiants ». Un contraste qui pourrait faire mouche ? C’est à voir. Toutefois, ces déclarations auront peut-être tendance à refroidir le public adepte de l’horreur psychologique qui définit les œuvres du personnage sus-cité. Cela, l’homme le réserve pour plus tard, pour un projet plus intimiste…

Ici, avec Slitterhead, on se dirige donc vers un défouloir qui enverra apparemment les joueurs au-devant d’une horde d’ennemis, les combattre avec des armes qui restent à déterminer (dans la vidéo, on voit des sortes de griffes et une sorte d’épée), et surtout, il semble même que l’on nous réserve quelques surprises, comme le fait d’être plonger dans la peau d’un chien. Une expérience, un peu à l’image de Stray, qui attire assez notrecuriosité. Comment cela sera intégré ? Qu’est-ce que le jeu nous présentera concrètement ? Telles sont les interrogations que l’on peut se poser et dont on n’espère avoir un semblant de réponse très bientôt, au même titre que des informations sur la date de sortie ou encore sur le nom de ses futures plateformes.