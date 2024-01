Mickey Mouse, nouveau monstre de la culture populaire ?

Après le Xénomorphe, Freddy Krueger, Jason, Dracula ou encore Alcina Dimitrescu, est-ce désormais au tour de Mickey Mouse de devenir une figure populaire horrifique ? Cela peut paraître incongru mais avec le récent passage du premier design de la souris de Disney dans le domaine public, celui du court métrage « Steamboat Willie » de 1928, deux studios ont déjà saisi l’opportunité pour s’approprier Mickey et en faire rapidement un personnage pour leur jeu et leur film. Et dans les deux cas, la sympathique souris devient un antagoniste sordide et meurtrier.

On ne saurait porter suffisamment d’emphase sur « rapidement » ici, tant les projets en question paraissent cheap et illustrent la rapidité avec laquelle leurs créateurs ont mis en place le strict minimum pour avoir la souris en véritable star. Infestation: Origins, annoncé le 1er janvier 2024 comme étant un futur jeu multijoueur coopératif épisodique, met ainsi en scène une infestation globale qu’il faut combattre en détruisant nids et démons, mais aussi et surtout, en neutralisant une entité responsable de l’infection dans chaque épisode.

Un synopsis qui n’a rien d’incroyable mais ne présage rien de médiocre en soi, si ce n’est que le trailer est devenu viral avec la présentation d’un Mickey Mouse en entité horrifique traquant des désinfecteurs en combinaison hazmat.

Néanmoins, plusieurs éléments trahissent un développement rapide et opportuniste, avec notamment des ennemis génériques qui auraient été tout simplement achetés sur l’Unity Store et l’usage de l’IA d’ElevenLabs pour réaliser la narration du trailer.

Le studio, Nightmare Forge Games, a tenu à rassurer en assurant qu’il s’agit de placeholders, et que le développement du projet bat son plein, tout en se défendant par ailleurs de véhiculer un curieux message en mettant en scène l’utilisation de gaz meurtrier dans son trailer alors que le jeu s’appelait à ce moment Infestation: 88, un nombre fortement connoté comme marqueur néonazi.

Malgré les excuses et le changement du nom du jeu, la controverse et l’appropriation de Mickey auront permis au studio de faire connaître son jeu naissant au plus grand nombre, avec plus d’un million de vues en quelques jours. Il n’y a donc pas de mauvaise publicité, comme dit l’adage, même s’il y a certainement du mauvais goût.

Emboîtant le pas à Infestation: Origins, un film d’horreur comique intitulé Mickey’s Mouse Trap (Le piège de Mickey Mouse) a été annoncé deux jours plus tard. Le film, réalisé par Jamie Bailey et écrit par Simon Philipps, met en scène un tueur déguisé en Mickey s’en prenant à un groupe de jeunes américains en train de fêter un anniversaire.

Le film semble peu inspiré mais pourrait ouvrir la voie à d’autres long-métrages qui, non seulement vont peaufiner la figure horrifique de Mickey Mouse mais également contribuer à en faire un monstre de la culture populaire, au même titre que ceux évoqués au tout début de l’article. Curieux destin qui s’abat sur la petite souris, et une situation difficilement digérée par Disney qui jure de défendre son image de marque en interdisant tout rapprochement entre l’ancien design de Mickey et les plus récents, comme en témoigne ce communiqué transmis à l’Associated Press :

« Nous allons évidemment continuer de défendre nos droits déposés concernant les versions modernes de Mickey Mouse ainsi que toutes les créations sur lesquelles nous détenons des droits. Nous allons travailler pour nous assurer qu’il n’y ait pas de confusion pour le consommateur par l’usage de versions non autorisées de Mickey et d’autres personnages iconiques. »

Un combat complexe pour la surpuissante compagnie californienne, et ce alors que c’est désormais au tour du réalisateur Steven LaMorte d’annoncer son intention de travailler très prochainement sur un film d’épouvante mettant en scène Mickey Mouse, désormais monstre sacré du cinéma, au sens métaphorique comme littéral.