Aliens: Dark Descent – La stratégie avant la peur ?

À ses débuts, Alien rimait surtout avec peur, oppression, suspens et huis clos. La franchise s’est depuis un peu éloignée de ses premières amours, se dirigeant vers un style centré sur l’action et la multiplication des xénomorphes. Sur la scène vidéoludique, pas grand chose à se mettre sous la dent depuis l’excellent Alien Isolation, sorti en 2014, qui avait su retrouver les marqueurs des premiers films pour proposer une expérience immersive, basée sur l’invisible, sur l’absence plutôt que sur l’omniprésence des créatures. Aujourd’hui, cocorico, c’est un jeu 100% français qui s’apprête à nous ramener dans l’espace pour y affronter des xénomorphes dans une toute nouvelle aventure. Développé par Tindalos Interactive et édité par Focus Entertainment, Aliens: Dark Descent sortira le 20 juin 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Vous incarnerez le commandant d’une escouade de Marines chargée de nettoyer différentes zones de la présence d’aliens, bien sûr, mais aussi d’agents de la corporation Weyland-Yutani, jamais loin lorsqu’il est question d’exploiter le potentiel des créatures à des fins peu scrupuleuses. Pour son jeu, Tindalos Interactive n’a pas cherché à imiter Alien Isolation, et c’est tant mieux. Pas de vue à la première personne, ni même à la troisième. Bien au contraire, c’est un tout autre type de gameplay qui sera proposé, basé sur la tactique, et sur une caméra placée bien au dessus de notre escouade, afin de de mieux analyser l’environnement.

Au vue des premières images de gameplay dévoilée, le parti pris d’Aliens: Dark Descent parait intéressant. Les lieux proposés dans la base spatiale Tantalus et le fait de diriger une escouade en huis clos font immédiatement penser au second film de la saga, Aliens, Le retour, sorti en 1986. Le rythme de jeu à première vue assez lent, entrecoupé de moments de choix stratégiques a plutôt tendance à attiser notre curiosité tant il se rapproche de l’esprit d’origine de la saga. Le studio promet que la gestion des hommes sera le coeur même du jeu. Utiliser au mieux les compétences de chacun, gérer la santé, le stress et les ressources de vos soldats seront au centre de vos préoccupations. En bon commandant, chaque lieu visité vous demandera de préparer votre assaut et votre équipe, en choisissant les bonnes personnes aux bons moments. Détecteur de mouvements, possibilités de sceller un lieu après votre passage, et développement de votre base et de votre équipement, rien ne sera de trop pour échapper aux différentes formes d’aliens que vous croiserez dans la base.

Vous l’aurez compris, tactique et gestion humaine seront les clés de votre réussite dans Aliens: Dark Descent. Après avoir vu le trailer, difficile par contre de s’imaginer sursauter ou ressentir de la peur lors de notre future aventure. C’est un autre choix qui a été fait par les développeurs, et nous sommes curieux de voir quel sera le ressenti manette ou souris en main. Une chose est sûre, l’esprit des premiers films semble être respecté, sans doute pour le plus grand bonheur des fans. Encore quelques mois de patience avant de pouvoir vous envoler de nouveau dans l’espace, là où personne ne vous entendra crier…