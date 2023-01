Alien – L’adaptation en série entre en préproduction

C’est un euphémisme de dire que les nouveaux films Alien de Ridley Scott ont désenchanté les fans de la franchise tant le xénomorphe et son lore y ont été maltraités, désacralisés, et, comble de l’absurde, les films ont apporté davantage d’interrogations et de confusions que de réponses. Même si certains jeux tels qu’Alien: Isolation sont parvenus à rendre ses lettres de noblesse à l’entité horrifique qu’est le xénomorphe, les regards se tournent désormais vers l’adaptation en série de la franchise. Car la créature imaginée par H.R Giger mérite mieux, bien mieux, que ce dont elle a eu le droit ces dernières années.

Annoncée en 2021, la série produite par FX TV est désormais en préproduction d’après le directeur du studio, John Landgraf. La réalisation est assurée par Noah Hawley, qui s’est révélé à la réalisation de Fargo, et rien de moins que monsieur Ridley Scott lui-même. Aïe. Lors de la tournée de janvier du Television Critic Association, Landgraf a répondu à quelques questions et confirmé l’avancement du projet :

« Noah est actuellement en train de travailler sur la cinquième saison de Fargo, mais est aussi en préproduction sur Alien. Il a déjà écrit des scripts d’épisodes. Je crois qu’il va rencontrer son manager de production à Austin, ce week-end, pour passer à la production (de la série, ndlr) cette année. »

Landgraf a également lâché quelques informations sur la chronologie de la série par rapport aux films et la possibilité que le casting d’origine soit présent :

« Ça se passe sur notre planète, juste à la fin du siècle dans lequel nous sommes, donc dans 70 ans par rapport à maintenant. Ripley ne fera pas partie du projet, ni aucun autre personnage des films Alien, en dehors de l’Alien lui-même. »

Le projet n’a donc pas été annulé ou reporté en faveur des films de Ridley Scott qui, a priori, travaille toujours sur une suite à Covenant et Prometheus. Reste à voir si le traitement de l’Alien sera à la hauteur du monstre du cinéma qu’il est, et surtout si Ridley Scott ne sera pas tenté de parasiter la série avec ses opinions personnelles au détriment du scénario, comme il l’a fait avec ses films. Faute de quoi, il entendra beaucoup de monde crier.