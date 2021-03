Aliens: Fireteam – Le grand retour des xénomorphes en mode horde

La licence Alien est présente dans la culture pop depuis désormais plus de 40 ans. Elle aura réussi à se forger une place importante dans le monde vidéoludique grâce à d’excellents titres, on peut ainsi citer Alien: Isolation en 2014. Aujourd’hui, nous apprenons que les équipes de Cold Iron Studios prévoient de sortir cet été un nouveau jeu pour la franchise, un survival shooter à la troisième personne en coopération intitulé Aliens: Fireteam.

Comme son nom laisse supposer, le titre sera essentiellement basé sur l’esprit d’équipe pour venir à bout des vagues de xénomorphes et d’androïdes peuplant la planète LV-895. 23 ans après les évènements de la première trilogie cinématographique Alien, un groupe de Colonial Marines détecte un message de détresse provenant de cette étrange planète et devront empêcher une invasion imminente.

Aliens: Fireteam se rapproche de la série des Left 4 Dead et permettra à chaque joueur de choisir parmi cinq classes aux compétences et capacités uniques. Ainsi, chaque rôle aura son importance et la communication sera de mise pour espérer survivre à cet enfer, composé de pas moins de 20 types d’ennemis, dont 11 xénomorphes tous différents les uns des autres.

“C’est le jeu d’action que les fans d’Aliens attendaient avec des hordes de Xénomorphes différents grouillant au plafond et dans les murs, entourant votre équipe et frappant de tous les côtés. Travaillez ensemble, personnalisez votre personnage, utilisez des tonnes d’armes et d’équipement et… eh bien, vous pourriez bien garder votre équipe en vie” Craig Zinkievich, directeur de Cold Iron Studios.

Le trailer ultra nerveux aura, quant à lui, réussi à attiser notre curiosité et on espère ne pas recevoir la même douche froide qu’à la sortie d’Aliens: Colonial Marines. Pour ce faire, l’IA des ennemis devra être très soignée afin de ressentir au mieux le danger tapi dans l’ombre. Pour le moment, Aliens: Fireteam est prévu pour l’été 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, l’occasion de vérifier une bonne fois pour toute si dans l’espace personne ne nous entendra crier.