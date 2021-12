Cuphead – Notre top 5 des meilleures musiques du jeu

Voici le retour de notre chronique tant attendue des chroniques dédiées aux OST de jeux vidéo. Aujourd’hui, on s’attaque à un gros morceau : Cuphead. Le jeu du studio MDHR se compose à 99% de boss fight, chacun d’entre eux a son thème et sa musique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cuphead est un ovni dans le paysage vidéoludique, étant donné sa très forte inspiration des années 20 et des dessins-animés d’autrefois, que ce soit dans l’animation que dans le sound-design. Et la soundtrack du jeu est à elle seule une petite pépite.

On va vous proposer notre top 5, totalement subjectif évidemment, de toutes les musiques. Composée par le jazz-man et percussionniste canadien Kristofer Maddigan, la bande-son est une réussite, tout ce qui se fait de mieux dans le genre musical, passant de la fanfare populaire, aux énormes bigbands. Et quand on voit les vidéos sur le youtube du Studio MDHR, à l’instar de studio comme Supergiants Games, le budget pour l’enregistrement des musiques du jeu est clairement au rendez-vous. Mais trêve de digression, la liste de ne sera évidement pas exhaustive, et on vous conseille fortement d’aller écouter toutes les musiques. C’est parti !

#5 : Floral Fury

Un des tous premiers boss, quand on parlait de fanfare populaire à base de cuivre qui s’entrecoupent, c’est évidemment à Floral Fury qu’on faisait référence. Une trompette pour donner le lead, quelques tambours de fêtes, un rythme assez soutenu et beaucoup de cuivres pour remplir l’espace sonore, et on est parti pour un des boss les plus emblématiques du jeu.

C’est un fait, Floral Fury est une image qui nous revient souvent en tête quand on parle de Cuphead. Indéniablement à cause de sa musique, mais aussi de par le caractère assez psychédélique du boss avec ses mouvements de mains assez étranges.

#4 Die house (Mr. King Dice)

Et dans la lignée des boss/personnages mémorables de Cuphead, voici le thème de King Dice, le bras droit du diable. Une des rares musiques chantées du jeu, et pour cause, une batterie, une contrebasse qui accompagnent la voix, et on est vraiment dans le style jazzy afro-américain des années 50. C’est King Dice qui nous laissera passer si on lui a ramené assez de contrat pour continuer notre aventure. Et comme il le précise : « Don’t Mess with King Dice », il ne faut pas lui chercher d’embrouilles. Et rien qu’à la voix, on sait qu’on devrait filer droit. Cette voix si particulière est, contre toute attente au premier abord, la voix féminine d’Alana Bridgewater. Pour être honnête avec vous, on pensait vraiment que la voix dans Die House était une voix masculine.

#3 Aviary Action

Cette musique est une petite pépite d’originalité. En effet, pour ceux qui se souviennent pas, Aviary Action se passe dans les airs, où on combat ce fameux oiseau qui nous a fait lâché la manette plus d’une fois. Le boss se divise en 3 phases, plus loufoques les unes que les autres, et on a un vrai sentiment d’être dans un dessin-animé à la Tex Avery.

Il faut qu’on retrouve dans le thème cette ambiance un peu bizarre. On ressent fortement qu’on est dans un combat à l’avion, le rythme en fond apparaît comme un « moteur » dans la musique. Les solos s’entrechoquent, entre le saxophone soprano et le xylophone. Mention spéciale à cette petite citation de la Chevauchée des Walkyries de Richard Wagner. On voit que les musiciens et le compositeur se sont amusées sur ce morceau.

#2 Junkyard Jive

Pour le coup, Junkyard Jive a une ambiance beaucoup moins accueillante et chaleureuse. Là où tous les boss sont en général charismatiques en plus d’être tous drôle ou cartoonesques, le robot conduit par le docteur fou n’est pas là pour nous faire des cadeaux. En plus d’être particulièrement difficile, le combat sur fond de déchetterie rajoute un côté sinistre au combat.

Et au niveau de la musique, c’est pareil. Cette ambiance un peu plus sombre et moins accueillante est bien présente, représentée par les cuivres qui rentrent souvent dissonances, et ils partent beaucoup moins dans les aigus. Avec une grosse présence des tubas et des trombones, le morceau n’est qu’alourdi, et pendant tout le combat on ressent une vraie tension.

#1 One Hell Of A Time

Avec One Hell Of A Time, on ne rigole plus du tout. C’est un des boss les plus difficiles du jeu, tant il est exigeant et nous propose une quintessence de tout ce que l’on a appris jusqu’ici. C’est quand même le diable qu’on affronte. Alors plus le temps de respirer. La musique s’emballe d’entrée de jeu. En explosant tout d’abord puis en accélérant au fur et à mesure. Mais comparé à Junkyard Jive, le tout reste quand même un peu plus marrant. Quoi de mieux que de tabasser le diable dans la bonne humeur ?

L’OST de Cuphead est une petite pépite de tout ce qui se fait de mieux dans le genre. Parsemée de solos, toute la bande originale est un délire de jazz-man poussé à l’extrême. On espère tout de même que le DLC Delicious Last Course conservera ce même soin au niveau des musiques (et du gameplay aussi !).