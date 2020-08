Cuphead – La tasse énervée est de retour… en Game & Watch !

Initialement sorti sur machines Microsoft en 2017, puis par la suite sur Switch, Cuphead refaisait parler de lui fin juillet dernier en paraissant également sur PS4. Monstre d’esthétisme, au style de dessin animé des années 30 parfaitement maîtrisé, accompagné d’une OST de dingo, et doté d’une difficulté reconnue de tous, le run’n gun indé bourré de boss-fights énervés s’est rapidement élevé au rang de jeu culte, même face aux AAA du moment. S’il y a bien une plateforme sur laquelle on ne s’attendait pas à le voir, c’est donc le Game & Watch ! Et pourtant…

Alors ne vous précipitez pas sur votre CB pour le commander afin de l’ajouter à votre étagère dédiée à ces antiquités de l’univers vidéoludique ; il ressemble à un Game & Watch, se joue de la même manière, mais n’existe que sur la page itch.io de ses concepteurs. D’ailleurs, ces concepteurs, qui sont-ils ? Hé bien, Cuphead: Game & Watch Edition n’émane que de deux Français, qui ont pondu la chose en à peine deux semaines, dedjoO au code et… AtOmium aux graphismes !

Si l’on est ravi de découvrir le nom du (très) sympathique vidéaste aux commandes de ce projet, on n’en est malgré tout, finalement, que peu surpris. Amoureux de la scène indé devant l’éternel, AtO a prouvé via moult vidéos son affection pour le shoot des Canadiens de MDHR. Ce petit jeu, qui est à la fois un hommage audit shooter, mais également aux toute premières années de Nintendo dans le monde du jeu vidéo, est l’expression, qu’il lui fallait partager avec nous tous, de sa passion.

Comme expliqué par le YouTubeur dans la vidéo que vous trouverez en fin d’article, et qui revient sur la conception de Cuphead: Game & Watch Edition, il a fallu faire le tri parmi tous les boss du jeu pour déterminer lequel serait le plus à même de convenir à un gameplay aussi limité que celui de ces anciennes petites consoles. La plante a de fait été retenue, de par ses plateformes à enjamber et ses racines à éviter.

Il est à présent temps pour vous de vous essayer à ce sympathique Game & Watch dédié aux tasses les plus célèbres du JV. Pour sa part, votre Humble Narrateur a tenté quelques parties afin de rédiger cet article, mais n’a nullement brillé, il va donc lui falloir s’accrocher un peu ; quant à vous, n’hésitez pas à venir partager vos scores en commentaire, pour prouver à tous vos talents. Vous trouverez le jeu par ici, il vous suffit de cliquer sur le pompon du rideau et en avant Guingamp.