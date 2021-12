Cuphead’s Delicious Last Course – Enfin une date de sortie pour le DLC

Depuis longtemps attendue, retardée depuis presque deux ans à cause d’une certaine pandémie à laquelle vous n’avez pas pu échapper, l’extension Delicious Last Course de Cuphead vient enfin de trouver une date de sortie. Delicious Last Course (DLC, vous l’avez ?) a connu un développement difficile. Initialement annoncé en 2018, il a d’abord été repoussé à 2020, avant que le branle-bas de combat du Covid-19 ne l’amène à être décalé d’une année supplémentaire. Après un ultime (?) retard annoncé en septembre dernier, ça y est, la délivrance est enfin proche. Le Studio MDHR a même fourni aux fans impatients une délicieuse (oui c’était facile) bande-annonce pour livrer la date de la libération.

The Delicious Last Course verra donc le retour de notre sympathique tasse humanoide Cuphead, son comparse Mugman et, pour la première fois, Mme Chalice sera jouable. Ce trio sera confronté à de nouveaux ennemis dans une toute nouvelle île encore inconnue nommée Inkwell Isle. Alors que le gang s’apprête à aider le Jolly Chef Saltbaker, ils affronteront une toute nouvelle armée de boss furax qui semblent tout droit échappé d’Adventure Time version studio Fleischer, dont un âne chevalier, un cow-boy et un sorcier givré qui ressemble étrangement au Roi des Glaces de la série de Cartoon Network.

La bande-annonce bénéficie d’une mise en scène confinant au génie, rendant une fois de plus hommage aux cartoons classiques des années 20 et 30, mais aussi au théâtre de marionnettes (les esthètes penseront aussi bien à Guignol qu’aux Thunderbirds). Celle-ci donne un aperçu du panel de mouvement de Mme Chalice, dont ce qui semble être une esquive/roulade au sol (le premier qui dit « Dark Souls » est maudit à jamais), exclusive à ce personnage. Pour information, le personnage de Mme Chalice sera interprétable dans l’intégralité du jeu, donc libre à chacun de rejouer n’importe quel niveau de Cuphead.

Last but not least, ce DLC ne sera pas la dernière page de l’histoire de Cuphead, puisqu’une série serait actuellement en préparation chez Netflix. A priori cette adaptation conserverait le style graphique du jeu, mais avec un léger lifting afin de le rendre plus « moderne ». Et à la lecture de ces mots, l’auteur de ces lignes sait que votre coeur saigne.