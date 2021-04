Les PS5 au compte-goutte, c’est pas prêt d’être fini.

Cela fait plusieurs mois que la PlayStation 5 et la Xbox X Series X|S sont arrivées sur le marché, donnant le coup d’envoi de la nouvelle génération de consoles. Et bien que les deux machines aient obtenu de bons résultats de ventes depuis leurs sortie, il faut admettre que les unités produites se font rares, donnant lieu à du scalping en masse (notamment pour la PS5). Une époque pas très cool donc pour les nombreux gamers qui peinent à se procurer une machine, et c’est pas près de s’améliorer.

C’est Foxconn, la plus grande entreprise de fabrication de produits électroniques pour des sociétés comme Amazon et Apple, qui a donné des estimations dans un récent rapport financier. Selon l’entreprise, la pénurie de semi-conducteurs entraînera une baisse de 10 % de la production de produits électroniques (la même que celle requise par les consoles et les cartes graphiques actuelles).

Le plus inquiétant est que cette situation, même si elle est censée être temporaire, ne semble pas avoir de solution rapide. Foxconn estime que ces problèmes de pénurie pourraient durer encore un an, jusqu’au deuxième trimestre de 2022. Ainsi, la situation de pénurie de pièces nécessaires pour les séries PS5 et Xbox X|S pourrait encore prendre un certain temps avant d’être résolue. On parle même d’une prolongation de la situation jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine.

Il convient de noter qu’il s’agit là d’estimations qui, bien que provenant de l’une des entreprises les plus impliquées dans le problème, sont sujettes aux changements continu que la crise actuelle du coronavirus continue de provoquer, ainsi qu’aux estimations précédentes de Microsoft eux-mêmes qui prévoient une résolution de ces dits problèlmes pour la fin de cette année 2021. Donc, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir comment la situation évolue, en espérant que le scalping de consoles soit prochainement limité.