Nintendo – Les gros chiffres de sa Switch pour terminer 2020

Les fans les plus sérieux de jeu vidéo le savent : une année, ça ne commence ni ne se termine en janvier. Effectivement, comme une année scolaire, une année fiscale tient son propre rythme, commençant au printemps et se terminant au suivant. Naturellement, le printemps 2021 étant venu, les éditeurs et constructeurs ont mis leurs chiffres sur leurs 31 afin de faire les yeux doux aux actionnaires. Et cette année, chez Nintendo, les chiffres furent très positifs.

Dire qu’il y a peu, beaucoup enterraient volontiers Big N… Aujourd’hui, c’est indéniablement différent. Si la Wii U était bien un naufrage (on parle quand même d’un peu plus de 13 millions d’unités écoulées), sa petite sœur enchaîne les records à un rythme effréné si bien qu’elle culmine à présent aux alentours de 85 millions de bécanes distribuées (84,59 millions pour les amateurs de chiffres précis). Bon, on comprend bien qu’il est difficile de faire du sens avec des chiffres aussi gros alors on illustrera en précisant que c’est plus que le nombre de PSP écoulées sur sa toute sa vie commerciale.

Alors oui, il s’agissait bien d’une année exceptionnelle. En effet, en généralisant, l’année a été positive pour de nombreux acteurs majeurs de l’industrie grâce au Covid. La crise sanitaire a contraint le monde à tourner au ralenti et a boosté les ventes de consoles de jeux et de logiciels, le monde entier (ou presque) se retrouvant seul face à la vacuité d’une vie de confinement. Mais ça ne change guère les résultats… À l’heure actuelle, si on compare les ventes sur la même période, la console de Big N commence à creuser l’écart avec le monolithe de Sony (la bécane noire qui est d’ailleurs sur le point de détrôner la Game Boy avec près de 116 millions d’unités distribuées) et son rythme de vente ne fléchit pas (sur les 3 derniers mois, la Switch a écoulé 5 millions de machines).

Enfin, vendre des consoles, c’est bien mais côté logiciel alors ? Ben pareil, ça ne s’arrête pas ou presque… Depuis son lancement, 587,12 millions de cartouches (ou pack de données, hein) ont trouvé preneurs sur la console hybride et évidemment, parmi celles-ci beaucoup (probablement “majoritairement”) des titres first-party.

Évidemment, en tête des ventes de l’année dernière, on retrouve le “héros” du premier confinement : Animal Crossing: New Horizon qui, depuis son lancement en mars 2020, s’est vendu à 32,63 millions d’unités. Avec un tel score, il se hisse à la deuxième position des softs les plus vendus sur la console depuis son arrivée sur le marché. Il fait suite à Mario Kart 8 Deluxe qui culmine à 35 millions d’unités écoulées alors que Super Smash Bros. Ultimate ferme la marche (près de 24 millions de jeux). Le reste du top 10 se partage entre Zelda, Mario, Pikachu et consorts…

Big N en a également profité pour indiquer d’autres chiffres assez intéressants. Alors, compte tenu de leurs nombres (et du fait que nous ne sommes qu’un site d’information généraliste), nous n’allons pas tout lister ici (libre à vous d’éplucher les chiffres des relevés de la firme en cliquant sur le lien dans les sources). En revanche, on peut bien s’offrir une petite parenthèse en observant ensemble les données les plus insolites du lot.

Tout d’abord, indiquons que le dernier Mario, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, lancé en février, a déjà trouvé 5,59 millions de preneurs. Ensuite, Super Mario 3D All-Stars, la carotte pour l’anniversaire de Mario a intéressé plus de 9 millions de joueurs. Enfin, plus drôle, on n’y aurait pas cru mais le confinement a dû pousser certains d’entre nous à des extrêmes, Ring Fit Adventures, est à deux doigts de rentrer dans le top 10 des meilleures ventes sur Switch avec plus de 10 millions d’unités vendues.

Ça fait beaucoup d’informations à digérer, on est bien d’accord mais on peut bien tirer une conclusion : la Switch (et Nintendo) se porte bien et nous sommes assez curieux de voir comment elle va évoluer maintenant que de nouvelles concurrentes “sont dans les rayons”. Alors, quels sont vos pronostics ? Que pourrait faire Nintendo pour conserver l’élan de sa machine ? Pensez-vous que la machine sera en mesure de rattraper la PS4 voire, qui sait, de dépasser la PS2 ? Votre avis dans les commentaires !